Le Sommet numérique de Valence 2023 : façonner l'avenir avec l'intelligence artificielle

Le Valencia Digital Summit (VDS2023) s’annonce comme un événement révolutionnaire qui fournira des informations précieuses sur le paysage actuel et futur de l’intelligence artificielle (IA). En tant que technologie transformatrice, l’IA est rapidement devenue une force puissante pour stimuler l’innovation et remodeler divers aspects de la société, notamment le bien-être social, économique et institutionnel.

Organisé par Startup Valencia, l'événement technologique international aura lieu les 26 et 27 octobre à la Cité des Arts et des Sciences de Valence, en Espagne. Il rassemblera des experts du secteur, des chercheurs, des innovateurs, des universitaires, des investisseurs et des dirigeants institutionnels du monde entier. À travers une série de conférences et de débats, le sommet vise à montrer comment l'IA devient partie intégrante de nos vies et à fournir aux participants un aperçu de l'avenir du travail, de l'éducation, de l'évolution organisationnelle et des soins de santé.

L'événement comprendra des panels et des discussions sur divers sujets liés à l'IA. Un panel, intitulé « Applications innovantes de l'IA : solutions pionnières pour la réussite des entreprises », réunira des experts partageant leurs expériences dans l'exploitation de l'IA pour améliorer la compétitivité dans leurs secteurs respectifs. Un autre panel, « AI Venture Capital : Analyse des tendances et des opportunités sur le marché de l’IA », explorera les opportunités d’investissement sur le marché dynamique de l’IA.

Le Sommet numérique de Valence mettra également en lumière la convergence de la technologie et de la créativité, l'impact de l'innovation et les tendances futures en matière de voyages. Il explorera le potentiel révolutionnaire de l’IA en matière de support technique et abordera d’importantes considérations éthiques associées à l’exploitation de la puissance de l’IA tout en défendant les valeurs humaines et le bien-être social.

Le sommet devrait attirer plus de 10,000 80 participants venus de plus de 400 pays, dont 8 investisseurs internationaux disposant d'un portefeuille dépassant les XNUMX milliards d'euros. Soutenu par des organisations telles que HP, Telefónica, Banco Sabadell et le gouvernement espagnol, le sommet servira de plate-forme permettant aux startups de se connecter avec des investisseurs et des collaborateurs.

La croissance du Valencia Digital Summit a été remarquable, avec une augmentation de 1,500 2018 % du nombre de participants depuis sa création en 1,200. Cette croissance a solidifié l'écosystème valencien comme le troisième d'Espagne en termes de volume d'investissement, avec plus de 700 XNUMX startups et plus de XNUMX millions d’euros investis ces dernières années.

Startup Valencia, l'organisateur de l'événement, est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion et à la représentation de l'écosystème technologique et d'innovation valencien. Elle compte plus de 350 associés et bénéficie du soutien de partenaires notables tels que Google, HP, Banco Sabadell et Telefónica, entre autres.

Le Valencia Digital Summit 2023 promet d'être un événement révolutionnaire, réunissant des leaders de l'industrie et des visionnaires pour explorer le vaste potentiel de l'intelligence artificielle et son impact sur la société. Elle devrait façonner l’avenir de l’IA et son intégration dans divers secteurs pour les années à venir.

