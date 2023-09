Hypergryph annonce un nouveau jeu de plateforme d'aventure et de puzzle coopératif multijoueur : POPUCOM

Hypergryph, le développeur et éditeur derrière le populaire jeu hybride RPG et tower defense, Arknights, a récemment dévoilé son dernier titre, « POPUCOM ». Prévu pour sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Windows PC, ce jeu de plateforme et d'aventure coopératif multijoueur coloré offre aux joueurs une expérience de jeu unique et passionnante.

Situé dans un univers parallèle vibrant, POPUCOM place les joueurs aux commandes d'un Rainbow Popper, un appareil utilisé pour combattre les espiègles créatures Pomus en leur tirant des balles colorées. En faisant correspondre trois Pomus de la même couleur, les joueurs peuvent éliminer ces menaces et progresser dans de nouvelles étapes. De plus, les joueurs devront chronométrer correctement leurs sauts, changer les couleurs en conséquence et activer des mécanismes uniques pour naviguer à travers les différentes étapes.

Le monde de POPUCOM présente également des compagnons recrutables, notamment Rollo the Bomb, Captain Kitty, Barrier Bot et Power Kid, qui aideront les joueurs à résoudre des énigmes. Le jeu propose à la fois des modes coopératifs locaux en écran partagé et en ligne avec prise en charge du jeu croisé, permettant à jusqu'à quatre joueurs de travailler ensemble pour conquérir des étapes de puzzle de plateforme 3D et de s'engager dans des mini-jeux passionnants.

De manière passionnante, Hypergryph a annoncé que POPUCOM serait présenté au Tokyo Game Show 2023 (TGS 2023). Les participants à l'événement auront l'occasion d'avoir un premier aperçu du jeu et même d'essayer des démos lors de l'exposition. POPUCOM devrait être lancé sur le PlayStation Store pour PS4 et PS5, ainsi que sur PC Windows via Steam et Epic Game Store. Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait encore été révélée, les joueurs intéressés peuvent visiter le site officiel du jeu pour plus d'informations.

