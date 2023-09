La mise à jour watchOS 10 d'Apple présente des fonctionnalités intéressantes pour l'Apple Watch Series 9

Apple a annoncé que watchOS 10, la dernière mise à jour de sa smartwatch, serait disponible en téléchargement le 18 septembre. Cette mise à jour apporte des changements importants à l'interface de la montre et introduit de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur.

L'un des ajouts clés de watchOS 10 est l'introduction de widgets, qu'Apple appelle des regards. Les utilisateurs peuvent désormais parcourir et personnaliser ces widgets, ce qui facilite l'accès rapide aux informations. La montre bénéficie également d'un widget Smart Stack, alimenté par l'apprentissage automatique, qui prédit et affiche les widgets les plus pertinents pour les utilisateurs tout au long de la journée.

De plus, watchOS 10 apporte des améliorations à la fonctionnalité Siri sur l'Apple Watch Series 9. Les commandes Siri seront désormais traitées sur l'appareil, garantissant une meilleure confidentialité et permettant aux utilisateurs de poser des questions liées aux données personnelles de santé et de forme physique à partir de l'application Santé.

La mise à jour comprend également une nouvelle puce ultra large bande (UWB) de deuxième génération, qui peut détecter la présence d'un HomePod à proximité. Lorsque l'utilisateur s'approche à moins de quatre mètres d'un HomePod avec UWB, la montre lance automatiquement la fonction Now Playing, permettant aux utilisateurs de contrôler le HomePod ou de recevoir des suggestions de la Smart Stack.

Apple a également amélioré les fonctionnalités d'accessibilité dans watchOS 10. Les utilisateurs peuvent désormais appuyer deux fois avec leurs doigts sur la même main que la montre pour effectuer diverses actions, telles que répondre à des appels ou accéder au widget Smart Stack.

En termes d'interface utilisateur, la grille des applications a été repensée. Au lieu de l'ancienne grille en nid d'abeille, les applications sont désormais affichées sous forme de petites icônes circulaires qui défilent verticalement, ce qui facilite la localisation et l'accès aux applications souhaitées. De plus, la fonctionnalité du bouton latéral a été modifiée ; une simple pression amène désormais les utilisateurs au centre de contrôle, tandis qu'une double pression fait apparaître l'Apple Wallet pour les paiements NFC.

WatchOS 10 offre une expérience utilisateur plus intuitive et interactive, donnant à l'Apple Watch l'impression d'être un iPhone miniature. Avec ses widgets personnalisables, ses capacités Siri améliorées et ses fonctionnalités d'accessibilité améliorées, Apple veille à ce que sa montre intelligente reste un outil précieux pour les utilisateurs dans leur vie quotidienne.

