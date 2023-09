Apple lance des modèles Apple Watch neutres en carbone dans le but de réduire les émissions

By

Apple a annoncé mardi le lancement de versions neutres en carbone de trois de ses modèles Apple Watch, dans le cadre de son engagement à devenir neutre en carbone d'ici 2030. Ces nouveaux modèles arboreront un logo vert sur leur boîte pour signifier leur durabilité.

La majorité de la réduction des émissions de ces montres provient de l’utilisation d’électricité propre pendant le processus de fabrication. Apple a révélé que 300 de ses fournisseurs se sont également engagés à utiliser de l'énergie propre pour la production Apple.

Cependant, le réseau de transport d'Apple, qui dépend largement des avions, reste une source importante d'émissions. Pour résoudre ce problème, Apple prévoit de transporter davantage de montres par bateau, par train et par d'autres moyens non aériens afin de réduire les émissions.

Pour les trois modèles Apple Watch neutres en carbone, la moitié des expéditions en poids seront acheminées par des méthodes non aériennes. Les dirigeants d'Apple ont déclaré que ce changement contribuerait à réduire la consommation de carburant et à créer moins d'émissions de carbone.

En utilisant ce mode de transport, Apple vise à réduire les émissions par rapport aux modèles de montres précédents. Pour toutes les émissions restantes, l’entreprise achètera des compensations carbone pour garantir la neutralité carbone.

L'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Ultra 2 avec le nouveau logo vert auront des émissions nettement inférieures à celles des produits précédents. En particulier, la nouvelle Série 9 en aluminium plus respectueuse du climat avec une bande à boucle sport aura 8.1 kg (18 lb) d'émissions restantes après les modifications d'Apple.

De plus, Apple s'efforce d'utiliser davantage de matériaux recyclés dans ses produits. Les nouvelles montres comportent des alliages personnalisés d'aluminium et de titane fabriqués à partir de matériaux recyclés, ainsi que des batteries contenant uniquement du cobalt recyclé. Apple prévoit d'étendre ces pratiques durables à un plus grand nombre de ses produits à l'avenir.

Malgré l’évolution vers la durabilité, Apple a souligné que les versions neutres en carbone de ses montres auront le même prix que les modèles standard. L'entreprise vise à rendre ces changements réalisables et reproductibles pour d'autres entreprises.

Sources : Reuters