Apple a présenté le dernier ajout à sa gamme de montres intelligentes : la Watch 9. Cet appareil mis à jour est alimenté par une puce S9 plus rapide, capable de gérer 5.6 milliards de transactions par seconde. Le processeur amélioré permet des opérations « sur l'appareil » plus efficaces, notamment des commandes Siri plus rapides. De plus, la Watch 9 introduit une nouvelle méthode de contrôle, permettant aux utilisateurs de toucher leur index et leur pouce ensemble pour interagir avec diverses fonctions de la montre. Cette fonctionnalité facilite des tâches telles que répondre à des appels et prendre des photos depuis un iPhone.

En termes de connectivité, la Watch 9 dispose d'une nouvelle puce ultra large bande « U2 ». Cette technologie permet aux utilisateurs de localiser rapidement les iPhones et autres appareils Apple égarés. De plus, l'écran de la smartwatch est désormais plus lumineux, avec une luminosité maximale de 2,000 XNUMX nits, améliorant ainsi la visibilité dans diverses conditions d'éclairage.

La Watch 9 conserve la durée de vie de la batterie de son prédécesseur, jusqu'à 18 heures avec une seule charge. De plus, Apple a introduit une nouvelle option de couleur, le rose, pour offrir aux utilisateurs davantage de choix de personnalisation.

Parallèlement à la Watch 9, Apple a également présenté la Watch Ultra 2, une mise à niveau du modèle haut de gamme de l'année dernière. Équipé de la même puce S9, l'Ultra 2 offre un cadran personnalisé et un écran nettement plus lumineux, avec une luminosité maximale de 3,000 36 nits. Son autonomie reste inchangée, à 72 heures en utilisation normale et XNUMX heures en mode basse consommation.

Alors que la puce S9 constitue la principale amélioration de la Watch 9 et de la Watch Ultra 2, Apple a incorporé l'intelligence artificielle (IA) dans ses appareils de manière plus subtile, en l'intégrant aux fonctionnalités des appareils sans étiqueter explicitement la technologie.

Malgré les attentes en matière de nouveaux capteurs de santé et de bien-être, les dernières Apple Watches n'introduisent aucun ajout dans ce domaine. Cette omission met en évidence une tendance sur le marché des appareils portables, où de nouvelles avancées en matière de capteurs peuvent générer des rendements décroissants tant pour les fabricants que pour les utilisateurs.

En résumé, les Watch 9 et Watch Ultra 2 d'Apple offrent des améliorations notables de performances grâce à la nouvelle puce S9. Les appareils présentent des fonctionnalités de contrôle améliorées, avec la possibilité de faire fonctionner des fonctions par des gestes tactiles. Même si les capteurs de santé et de bien-être restent inchangés, l'accent mis sur l'intégration de l'IA reflète l'engagement d'Apple à intégrer une technologie innovante dans ses appareils.

Définitions:

– Puce S9 : Le processeur qui équipe la Watch 9 et la Watch Ultra 2, capable de gérer 5.6 milliards de transactions par seconde.

– Puce ultra-large bande : Une technologie qui permet la détection rapide des appareils Apple égarés.

– Nits : mesure de la luminosité des écrans.

– Adrian Weckler, indépendant irlandais