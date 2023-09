Selon la rumeur, Apple lancerait un nouveau bracelet FineWoven pour Apple Watch

By

Les rumeurs suggèrent qu'Apple pourrait dévoiler un nouveau bracelet FineWoven pour l'Apple Watch lors de l'événement iPhone 15 d'aujourd'hui. Kosutami, le leaker sur Twitter, a divulgué des images du groupe, présentant son design et suggérant qu'Apple pourrait s'orienter vers des matériaux plus respectueux de l'environnement pour ses accessoires.

Les spéculations indiquent qu’Apple pourrait potentiellement remplacer ses bracelets existants en caoutchouc de silicone, en fluoroélastomère et en cuir par des alternatives durables. Cela correspond à l’engagement continu de l’entreprise en matière de responsabilité environnementale.

Si les images du groupe FineWoven donnent un aperçu de ce à quoi s’attendre, les premières réactions ont été mitigées. Certains téléspectateurs ont exprimé des inquiétudes quant à l'apparence du groupe, le percevant comme étant fin et délicat par rapport aux offres en cuir précédentes. Reste à voir si le bracelet FineWoven répondra aux normes de qualité fixées par les anciens accessoires d'Apple.

Nous aurons des éclaircissements sur l'authenticité de ces fuites et plus de détails sur les nouveaux bracelets Apple Watch lors de l'événement iPhone 15. Outre de nouveaux groupes, Apple devrait également présenter l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et la gamme iPhone 15.

Restez à l’écoute pendant que nous couvrons en direct toutes les annonces de l’événement Apple iPhone 15. Nous fournirons une couverture complète de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Pro, de l’iPhone 15 Pro Max, de l’Apple Watch Series 9, de l’Apple Watch Ultra 2, d’iOS 17 et de watchOS 10.

Sources: Kosutami, le fuyard de Twitter