Apple a annoncé l'introduction d'un nouveau matériau haut de gamme pour les bracelets Apple Watch et les coques iPhone 15 appelé FineWoven. Ce matériau remplace les offres de cuir précédentes dont la qualité a diminué. La décision de changer de matériau a également été motivée par l'empreinte carbone importante associée à la production de cuir à l'échelle d'Apple.

FineWoven est un matériau microsergé composé à 68 % de matériaux recyclés post-consommation. Il a une texture douce semblable à celle du daim, offrant une sensation confortable aux bracelets Apple Watch. Les bracelets seront équipés de fermetures Magnetic Link et Modern Buckle pour plus de commodité et de sécurité.

En ce qui concerne les coques pour iPhone 15, FineWoven prendra en charge l'écosystème MagSafe d'Apple, permettant aux utilisateurs de connecter facilement des chargeurs magnétiques, des portefeuilles et d'autres accessoires. Cela garantit la compatibilité avec l'écosystème Apple tout en offrant une alternative plus durable au cuir.

De nombreux clients ont exprimé leur mécontentement face à la qualité décroissante des étuis en cuir de vache d'Apple. Cependant, les fabricants tiers devraient combler cette lacune en proposant des étuis en cuir bon marché ou des alternatives de meilleure qualité justifiant un prix plus élevé.

Le matériau FineWoven apporte une nouvelle approche aux étuis en tissu, alors que Google a progressivement éliminé ses sélections d'étuis en tissu et les a remplacés par des options en silicone. L'incursion d'Apple dans les étuis en tissu offre aux utilisateurs une opportunité passionnante de découvrir une nouvelle apparence.

– Antonio G. Di Benedetto, écrivain couvrant les offres technologiques et le bulletin d'information The Verge's Deals

– Lisa Jackson, vice-présidente de la politique environnementale d'Apple