Les MacBook équipés d'un M3 d'Apple seront retardés jusqu'à l'année prochaine, prédit un analyste

L'analyste Apple Ming-Chi Kuo a révélé qu'il est peu probable que les très attendus MacBook équipés d'un moteur M3 soient commercialisés avant la fin de cette année. Bien qu'il n'y ait pas eu de rumeurs concrètes sur la date de lancement de ces ordinateurs portables de nouvelle génération, Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment suggéré qu'Apple pourrait introduire la puce M3 dans les Mac « d'entrée de gamme » lors d'un événement en octobre. Il est supposé que les nouveaux MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air 13 et 15 pouces et Mac Mini pourraient être équipés de la puce M3, qui devrait être plus efficace avec son processus 3 nm. Gurman estime que ces produits seront dévoilés au cours de la prochaine année.

Il ne serait cependant pas surprenant qu'Apple décide de retarder le lancement des MacBook. L'année précédente, Apple n'avait pas présenté de nouveaux Mac lors de son événement d'octobre et avait plutôt dévoilé le MacBook Pro équipé des puces M2 Pro et M2 Max en janvier. Malgré cela, Kuo mentionne spécifiquement les MacBook dans son message, laissant ouverte la possibilité qu'un nouvel iMac arrive à l'automne 2023.

L'introduction de la puce M3 est très attendue par les utilisateurs Apple et les passionnés de technologie. Il devrait apporter des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport aux puces précédentes de la série M. La transition vers le silicium exclusif d'Apple a été réussie jusqu'à présent, la puce M1 recevant des critiques positives pour sa vitesse et son efficacité énergétique impressionnantes.

Bien que le retard dans la sortie des MacBook équipés de M3 puisse en décevoir certains, il donne également à Apple plus de temps pour affiner le produit et assurer une transition en douceur pour les utilisateurs. Comme toujours, Apple s'efforce de proposer une technologie haut de gamme et des fonctionnalités innovantes dans ses appareils.

