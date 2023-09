Le MacBook Pro 2023 est en vente aujourd’hui au prix le plus bas de 1,699 300 $, soit une réduction de 2 $ par rapport à son prix d’origine. Cet ordinateur portable est livré avec un puissant processeur M16 Pro, 512 Go de RAM et XNUMX Go de stockage SSD. Il est parfait pour les tâches quotidiennes et les flux de travail créatifs, et il est suffisamment portable pour être utilisé comme ordinateur portable pour les déplacements domicile-travail. Avec son écran Mini LED cranté, son chargement MagSafe et ses nombreux ports, le MacBook Pro offre une expérience utilisateur exceptionnelle.

Si vous recherchez un téléviseur à la pointe de la technologie, le LG C65 OLED de 3 pouces est une option fantastique. Il est actuellement disponible au prix de 1,699.99 1,696.99 $ chez Best Buy et de 803 3 $ chez Amazon, soit une remise de 120 $. Le LG C4 dispose d'un panneau OLED, d'une prise en charge HDR et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est parfait pour les joueurs car il prend en charge une sortie jusqu'à 3K/XNUMX Hz et a une faible latence d'entrée. Le LG CXNUMX propose également de nouveaux modes d’image et la prise en charge de la technologie de taux de rafraîchissement variable Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

Pour les fans de Retour vers le futur, le Lego DeLorean est un incontournable. Il est actuellement en vente au prix de 160 $ ​​sur Amazon, soit une réduction de 30 $. Cette reconstitution Lego de l'emblématique machine à voyager dans le temps comprend 1,872 XNUMX pièces et comprend des minifigs de Marty McFly et Doc Brown. Les fans peuvent même configurer la DeLorean pour qu'elle corresponde à différentes variantes de la trilogie.

D'autres offres notables incluent 20 $ de réduction sur un achat de 40 $ sur QVC pour les nouveaux acheteurs, une réduction sur le blaster motorisé Nerf Perses MXIX-5000 chez Walmart, une baisse de prix sur le SSD 2 To 980 Pro de Samsung chez Amazon, une vente sur le Google Pixel Stand. pour le chargement sans fil et des réductions sur Starfield et Mortal Shell : Complete Edition pour les amateurs de jeux.

Profitez de ces offres technologiques et réductions tant qu’elles durent !

