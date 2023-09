L'iPhone 15 Pro Max commence désormais à 1,199 256 $ avec XNUMX Go de stockage

L'iPhone 15 Pro Max a subi des changements majeurs, et ces changements s'accompagnent d'un nouveau prix de départ de 1,199 256 $ pour le modèle 1,099 Go. Le Pro Max de l'année dernière commençait à 128 XNUMX $, mais ne disposait que de XNUMX Go de stockage. Le nouvel iPhone offre plus de stockage mais à un prix plus élevé.

Apple lancera les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max le 22 septembre, avec des précommandes commençant ce vendredi. Des rumeurs circulent depuis des mois selon lesquelles Apple augmenterait le prix en raison des changements de gamme, tels que l'introduction d'un cadre en alliage de titane brossé et de lunettes plus fines. Le nouvel iPhone 15 Pro Max dispose également d’un SoC A17 plus rapide avec GPU intégré prenant en charge le lancer de rayons.

Il est important de noter que le prix de 1,199 256 $ pour le modèle 128 Go ne constitue pas une augmentation de prix puisque Apple a facturé le même montant pour la même capacité de stockage l'année dernière. Cependant, l’option la moins chère avec XNUMX Go de stockage n’est plus disponible.

En plus des changements de prix et de stockage, Apple a également apporté d'autres mises à jour notables à ses iPhones. La société a finalement remplacé le port Lightning vieillissant par des ports USB-C sur tous ses téléphones, y compris les AirPods Pro. Le port USB-C prend en charge la norme USB 3, plus rapide, avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gbit/s. Cependant, les utilisateurs devront acheter un câble USB 3 type C séparément.

De plus, la série iPhone 15 prend désormais en charge la recharge Qi2, qui est la nouvelle norme de recharge d'Apple basée sur sa propre recharge MagSafe. Les modèles Pro ont également remplacé l'ancien commutateur sonnerie/vibreur par un bouton d'action personnalisable, similaire à celui que l'on trouve sur les téléphones de la série Apple Watch Ultra.

Aux côtés des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Apple a également annoncé les modèles iPhone 15 et 15 Plus. Ces modèles sont dotés du Dynamic Island et héritent des puces A16 Bionic des modèles Pro de l'année dernière. Les prix de départ des iPhone 15 et 15 Plus restent les mêmes que l’année dernière, soit respectivement 799 $ et 899 $.

Dans l’ensemble, le nouvel iPhone 15 Pro Max est proposé à un prix de départ plus élevé, mais il offre plus de stockage et une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à son prédécesseur.

