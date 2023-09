Apple abandonnera la série iPhone Mini avec la sortie de l'iPhone 15

Ce soir, Apple s'apprête à dévoiler sa très attendue série iPhone 15, qui marquera probablement la fin de la gamme iPhone Mini. L'iPhone Mini, introduit il y a quelques années, a connu une popularité limitée auprès des utilisateurs qui préfèrent les téléphones plus petits.

Des spéculations sur l'arrêt de l'iPhone Mini circulent depuis début 2023, et il semble que la décision d'Apple s'aligne sur ces rumeurs. Les données du marché ont montré que la demande de téléphones plus petits est relativement faible par rapport aux modèles plus grands et plus riches en fonctionnalités. De ce fait, Apple a décidé de concentrer ses efforts sur les modèles Pro pour répondre à la demande croissante.

Aux côtés de la série iPhone 15, Apple devrait lancer l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et les AirPods Pro lors de l’événement. Certains rapports suggèrent également qu'Apple pourrait introduire de nouveaux étuis pour la série iPhone 15 tout en abandonnant ses étuis en cuir. En outre, Apple envisage d'abandonner sa gamme actuelle d'accessoires en caoutchouc de silicone et en fluoroélastomère dans le cadre de son initiative plus large visant à passer à des matériaux plus respectueux de l'environnement.

Selon un rapport de MacRumours, Apple pourrait remplacer ses accessoires actuels par des accessoires fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Cela inclut des accessoires tels que l’étui en silicone pour iPhone avec MagSafe, Sport Band, Solo Loop et AirTag Loop. Le rapport mentionne également la possibilité d'introduire un nouveau matériau haut de gamme appelé FineWoven pour ces accessoires.

Avec cette transition, Apple devrait dévoiler de nouveaux modèles d’accessoires, comme un bracelet Apple Watch « FineWoven » équipé d’une boucle magnétique. Cette évolution vers des matériaux plus durables et respectueux de l'environnement s'aligne sur l'engagement d'Apple à être une entreprise responsable et avant-gardiste.

Dans l'ensemble, l'événement de ce soir promet d'apporter de nouveaux produits et innovations passionnants d'Apple, tout en faisant ses adieux à la série iPhone Mini. Comme toujours, Apple continue de repousser les limites de la technologie et du design pour satisfaire les besoins en constante évolution de ses clients.

