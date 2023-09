Apple s'apprête à dévoiler sa gamme d'iPhone 15 au milieu des problèmes d'accès au marché chinois et de la concurrence

By

Apple devrait lancer sa nouvelle gamme d'iPhone 15 aujourd'hui, tout en faisant face aux défis du marché chinois et à une concurrence accrue. L'iPhone a représenté plus de la moitié des ventes d'Apple l'année dernière, mais les restrictions d'accès au marché en Chine constituent une menace pour l'entreprise. De plus, Apple devra faire face à Huawei Technologies, son principal rival sur le marché chinois des smartphones haut de gamme, jusqu'à ce que les contrôles américains à l'exportation perturbent l'activité téléphonique de Huawei. La semaine dernière, Huawei a lancé le Mate 60 Pro, un téléphone haut de gamme utilisant des puces fabriquées en Chine, potentiellement en violation des restrictions commerciales imposées par le gouvernement américain.

Dans le but de prendre l'avantage sur Apple, Huawei a intégré des fonctionnalités supplémentaires telles que les appels par satellite utilisant le réseau soutenu par le gouvernement chinois. Bien que la gamme actuelle d'iPhone d'Apple comprenne des capacités satellite, elles sont uniquement destinées aux situations d'urgence. Apple se concentrera probablement sur sa nouvelle gamme de produits lors de son événement aujourd'hui au siège d'Apple Park, le changement majeur pour les clients étant le passage des câbles de chargement « Lightning » exclusifs d'Apple à l'USB-C, conformément à la réglementation européenne. Les analystes prédisent qu'Apple positionnera ce changement comme une mise à niveau, tirant parti de vitesses de données plus rapides pour transférer des vidéos de haute qualité tournées sur des iPhones.

Les analystes s'attendent également à ce qu'Apple introduise de nouvelles fonctionnalités telles qu'une technologie de caméra « périscope » pour des capacités de zoom améliorées, des puces améliorées et des boîtiers en titane. La principale question est de savoir si ces fonctionnalités seront réservées à un nouvel appareil haut de gamme ou si des mises à niveau plus modestes seront également apportées à des modèles moins chers. Les experts prévoient qu'Apple augmentera son prix moyen par téléphone vendu pour augmenter ses revenus, mais il reste incertain si les prix seront augmentés de manière généralisée ou limités aux versions premium. Malgré un déclin du marché mondial des smartphones, Apple a connu la plus faible baisse des livraisons parmi les principaux fabricants de smartphones au deuxième trimestre de cette année. Cependant, le marché dans son ensemble reste confronté à des conditions difficiles.

Les observateurs seront également à l'affût de toute indication sur les projets d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. La société a fait l’objet de demandes de renseignements sur ses intentions concernant cette technologie, mais il y a eu peu d’indices jusqu’à présent. Des spéculations subsistent quant à savoir si Apple présentera une forme avancée de Siri ou donnera un aperçu de ses efforts de recherche et développement dans ce domaine.

Sources:

– Reuters : https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/