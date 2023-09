L’arrivée de l’iPhone 15 : à quoi s’attendre

Apple a dévoilé son combiné de dernière génération, l'iPhone 15, lors de son événement « Wonderlust » à Cupertino. L'appareil conserve de nombreuses fonctionnalités familières, telles que la découpe Dynamic Island, désormais disponible sur toute la gamme. Cependant, l’un des ajouts les plus notables est le port mis à jour : USB-C.

Cette décision d'Apple marque une évolution vers la normalisation des connecteurs, en partie motivée par la législation européenne. Même si Apple n’était peut-être pas enthousiasmé au départ par ce changement, il s’agit finalement d’une évolution positive pour les consommateurs. Le port Lightning, introduit il y a plus d'un an, est désormais progressivement supprimé, la gamme iPad étant déjà en transition vers le connecteur standardisé.

La fonctionnalité Dynamic Island a également été améliorée, incluant désormais des informations sur les compagnies aériennes. L'iPhone 15 dispose d'un écran Super Retina XDR, disponible en 6.1 pouces et 6.7 pouces pour le modèle Plus. Son appareil photo principal a une capacité impressionnante de 48 mégapixels et utilise le regroupement de pixels pour produire des images haute résolution de 24 mégapixels. De plus, le combiné offre un zoom amélioré avec une « qualité optique » de téléobjectif 2x pour des photos plus nettes.

Des capacités d'apprentissage automatique ont été intégrées à l'iPhone 15. Il peut détecter automatiquement la présence d'une personne ou d'un animal domestique (en particulier des chats et des chiens) dans le cadre et appliquer l'effet bokeh en conséquence. Le mode Smart HDR a également été amélioré, utilisant la détection de profondeur dans la caméra frontale pour mieux différencier les objets et fournir un spectre de couleurs plus éclatant.

Sous le capot, l'appareil est alimenté par la nouvelle puce bionique A16, dotée d'un GPU à six cœurs. Il dispose également de la technologie Ultra Wideband, qui améliore la fonctionnalité FindMy, similaire à l'Apple Watch Series 9.

D'autres améliorations notables incluent une isolation vocale améliorée pour minimiser le bruit ambiant, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité de service routier pour la connectivité par satellite, développée en collaboration avec AAA. L'iPhone 15 est disponible en jaune, vert, bleu, noir et rose.

