iOS 17 d'Apple : à quoi s'attendre de la dernière mise à jour de l'iPhone

By

La prochaine mise à jour iOS 17 d'Apple devrait apporter des changements importants à votre iPhone. La dernière version du logiciel pour smartphone d'Apple comprend des mises à jour d'applications telles que Messages, Téléphone, FaceTime et Santé, ainsi que l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité appelée StandBy. Cependant, il est important de noter qu'iOS 17 ne sera disponible que pour les iPhone Xs ou les modèles plus récents.

Parmi les mises à niveau notables d’iOS 17 figurent des améliorations de l’application Téléphone. Apple présente les affiches de contact, des cartes de contact personnalisables qui apparaissent lorsque vous appelez, envoyez un message ou FaceTime à quelqu'un. Ces cartes de contact peuvent être personnalisées avec des photos, des Memojis ou du texte, permettant une touche plus personnelle. De plus, Live Voicemail transcrira les messages vocaux en temps réel lorsque l'appelant laisse un message, ce qui facilitera le filtrage des appels et la récupération des messages importants.

L'application Messages reçoit également une mise à jour avec l'ajout d'une fonction d'enregistrement. Cette fonctionnalité vous permet d'informer un ami ou un membre de votre famille lorsque vous vous dirigez vers une destination spécifique. Si vous prenez plus de temps que prévu ou si vous déviez de la piste, Check In vous enverra une notification pour vous assurer que tout va bien.

Les utilisateurs de FaceTime seront heureux de savoir qu'iOS 17 introduit la possibilité de laisser des messages vidéo pour les appels manqués. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de communiquer par vidéo même si le destinataire ne répond pas à l'appel.

L'un des ajouts uniques à iOS 17 est le mode veille. Cette fonctionnalité transforme votre iPhone en écran intelligent lorsqu'il est en charge et placé sur le côté. Il permet un accès facile aux widgets, aux notifications et aux appels.

En termes de santé mentale, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Santé mentale au sein de l'application Santé. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à suivre leur bien-être mental en leur permettant d'enregistrer leur humeur et d'identifier les facteurs qui peuvent l'affecter. Les utilisateurs peuvent également effectuer des évaluations de santé mentale et partager les informations avec leur médecin pour rechercher un traitement si nécessaire.

Dans l’ensemble, iOS 17 apporte plusieurs mises à jour et fonctionnalités intéressantes pour améliorer l’expérience utilisateur de l’iPhone. Le logiciel devrait être déployé le 12 septembre.

Sources:

– Titre source : iOS 17 d'Apple : à quoi s'attendre de la dernière mise à jour de l'iPhone

– Auteur : Daniel Howley

– Publication : Yahoo Finance