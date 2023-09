Lancement de l'iPhone 15 d'Apple : aidera-t-il le géant de la technologie à inverser la baisse de ses ventes ?

Le dévoilement annuel très attendu de l’iPhone est là, et Apple espère que sa nouvelle gamme d’iPhone 15 contribuera à inverser la récente baisse des ventes. Avec un ralentissement de la demande de smartphones à l'échelle du secteur et des inquiétudes concernant les réactions négatives contre la technologie de marque américaine en Chine, Apple est confronté à certains défis. Cependant, plusieurs facteurs pourraient jouer en sa faveur.

L'iPhone est avant tout le produit phare d'Apple, générant environ la moitié des ventes de l'entreprise. Avec l'Apple Watch et les AirPods mis à jour, qui seront également annoncés lors de l'événement, ces produits représentent près de 60 % des revenus d'Apple.

Apple a également réussi à orienter les consommateurs vers des modèles haut de gamme, en les dotant de fonctionnalités exclusives et de puces puissantes. Cette tendance devrait se poursuivre avec l’iPhone 15, et Apple pourrait même augmenter les prix sur certains marchés. Malgré le ralentissement général du secteur des smartphones, Apple a surpassé ses pairs. Alors que ses livraisons de téléphones ont diminué de 2 % au dernier trimestre, des concurrents comme Samsung ont connu une baisse de 15 %.

L'une des principales préoccupations d'Apple concerne le marché chinois, son plus grand marché international. Les consommateurs chinois ont été un point positif pour Apple, mais les interdictions gouvernementales et les craintes de réactions négatives pourraient avoir un impact sur les ventes d’iPhone 15. Cependant, Apple a été confronté à des défis similaires dans le passé et a réussi à rebondir. Les investisseurs observeront de près les soldes des fêtes pour voir comment Apple gère cette situation.

En conclusion, le lancement de l'iPhone 15 d'Apple revêt une importance capitale pour le géant de la technologie, car il vise à inverser la baisse de ses ventes. Avec de nouvelles capacités et une concentration sur les modèles haut de gamme, Apple espère enthousiasmer les consommateurs et stimuler la demande. Bien que des défis existent, tels que le ralentissement général de l'industrie des smartphones et les inquiétudes sur le marché chinois, les antécédents d'Apple et ses offres innovantes donnent des raisons d'être optimiste.

