Apple TV Plus affronte Godzilla avec la bande-annonce de Monarch : Legacy of Monsters

Apple TV Plus poursuit sa série d'émissions à succès avec le lancement de la première bande-annonce de Monarch : Legacy of Monsters. La série marque l'incursion d'Apple dans le monde de Godzilla, promettant de proposer une très bonne adaptation télévisée de la populaire franchise de monstres.

Monarch : Legacy of Monsters se déroule dans le MonsterVerse de Lionsgate, qui a commencé avec le redémarrage de Godzilla en 2014 et comprend des films comme Kong : Skull Island, Godzilla : le roi des monstres et Godzilla contre Kong. Avant que la franchise ne revienne en salles l'année prochaine, la série télévisée vise à combler certaines lacunes dans l'histoire de Godzilla.

L'histoire suit l'officier de l'armée Lee Shaw, interprété par Wyatt Russell dans sa jeunesse et Kurt Russell (le père de Wyatt) dans une version plus ancienne. Lee travaille avec l'organisation monstre Monarch et tente plus tard d'avertir le monde des dangers dont il a été témoin. Aux côtés de Lee, un frère et une sœur découvrent des secrets sur Monarch, ajoutant une autre couche d'intrigue à l'intrigue.

Bien que de nombreux détails sur l'intrigue de la série restent confidentiels, la bande-annonce impressionne certainement en termes de visuels et d'échelle. Monarch : Legacy of Monsters semble être à la hauteur de la grandeur des films MonsterVerse, présentant des monstres impressionnants, des décors passionnants et un gros plan captivant de Godzilla.

Apple n'a clairement épargné aucune dépense pour donner vie à cette série épique. Les valeurs de production exposées indiquent un engagement à rendre justice à la franchise bien-aimée Godzilla. Même s'il y a toujours un risque de déception, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, elle a le potentiel de devenir l'une des meilleures émissions de télévision de 2023.

Monarch : Legacy of Monsters devrait être diffusé le 17 novembre sur Apple TV Plus.

