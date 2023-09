Montre Apple série 9 neutre en carbone : un examen plus approfondi de l'impact climatique plus important

Apple a récemment annoncé la sortie de son Apple Watch Series 9, qui, selon elle, est son premier produit neutre en carbone. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un pas en avant, il est essentiel d'examiner l'impact environnemental de l'entreprise dans son ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur la durabilité d'un produit individuel.

Le statut neutre en carbone de l’Apple Watch Series 9 s’applique uniquement à des combinaisons spécifiques de boîtiers et de bracelets. De plus, Apple a l'intention d'interrompre la vente d'accessoires en cuir, tels que des bracelets de montre et des étuis de téléphone, afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, lors de l'évaluation des engagements climatiques d'une entreprise, il est crucial de regarder au-delà de la durabilité des produits individuels et de considérer la réduction globale de l'impact environnemental.

Apple vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, ce qui représente une étape critique par rapport à laquelle nous devrions évaluer l’entreprise. Concernant l'Apple Watch Series 9, certaines combinaisons de boîtiers et de bracelets de ce modèle, ainsi que l'Apple Watch Ultra 2 et l'Apple Watch SE, porteront un logo indiquant la neutralité carbone. Apple attribue les réductions d'émissions dans le processus de production aux améliorations des matériaux, de l'électricité et des transports, y compris l'adoption accrue d'énergie propre par les fournisseurs. Toutes les émissions restantes sont compensées par des projets basés sur la nature, tels que des initiatives de reforestation qui améliorent l'absorption du CO2. En outre, Apple s'engage à correspondre à la consommation d'électricité attendue des clients pour recharger les modèles Apple Watch neutres en carbone en investissant dans des projets d'énergie renouvelable.

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, Apple a remplacé le cuir par un matériau microsergé appelé FineWoven, qui aurait des émissions de carbone nettement inférieures à celles du cuir. Cette transition vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du bétail, qui émettent du méthane, un puissant gaz à effet de serre qui exacerbe le changement climatique.

Cependant, même si la réduction des émissions provenant de sources spécifiques est importante, elle ne reflète pas nécessairement les progrès globaux réalisés par une entreprise vers ses objectifs climatiques. Une entreprise peut fabriquer un produit à moins forte intensité de carbone, mais compenser cette réussite en vendant de plus grandes quantités de ce produit, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre identiques, voire accrues.

Le dernier rapport de progrès environnemental d'Apple indique une baisse des émissions brutes de carbone, l'entreprise produisant l'équivalent de 20.6 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2022. Pour atteindre ses objectifs climatiques, Apple doit atteindre zéro émission nette d'ici la fin de la décennie. Il est important que les progrès se poursuivent, comme l'a démontré le rôle d'Octavia Spencer dans le rôle de Mère Nature dans un sketch lors du récent événement d'Apple, rappelant à l'entreprise de ne pas décevoir sa mère.

Sources : Pomme