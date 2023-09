Apple ouvre les candidatures pour le camp annuel des entrepreneurs et étend sa sensibilisation aux développeurs autochtones

By

Apple a annoncé qu'elle acceptait désormais les candidatures pour son Entrepreneur Camp annuel, une initiative qui promeut la diversité et l'inclusion dans l'industrie technologique. Dans le cadre de ses efforts d’expansion, Apple a également étendu sa portée pour inclure les développeurs autochtones.

L'Entrepreneur Camp offre aux fondateurs et développeurs sous-représentés d'entreprises basées sur des applications mobiles l'accès à un laboratoire de technologie de pointe. L’objectif du programme est de fournir à ces entrepreneurs les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans le secteur technologique compétitif.

Consciente des défis uniques auxquels sont confrontés les fondateurs issus de communautés sous-représentées, en particulier dans le secteur technologique, Apple s'engage à offrir à ces personnes des opportunités de s'épanouir. En ouvrant les candidatures pour son Entrepreneur Camp, Apple invite les entrepreneurs talentueux et en herbe à postuler et à bénéficier de cette expérience immersive.

Les personnes intéressées peuvent postuler au programme d'ici le 24 septembre. Les organisations sont autorisées à envoyer jusqu'à trois membres participer au camp, à condition qu'ils répondent aux critères décrits sur le site des développeurs d'Apple. Le camp des entrepreneurs de cette année se déroulera virtuellement, avec deux sessions distinctes programmées entre le 30 octobre et le 3 novembre pour les fondatrices sous-représentées, et entre le 13 et le 17 novembre pour les fondatrices.

Alors qu’Apple continue de façonner l’avenir de la technologie, elle reconnaît l’importance de la diversité et de l’inclusivité. Grâce à des initiatives telles que l'Entrepreneur Camp, Apple vise à encourager les idées innovantes des communautés sous-représentées et à donner aux individus les moyens de faire leur marque dans l'industrie technologique.

Définitions:

– Entrepreneur Camp : un programme annuel d'Apple qui offre un accès à un laboratoire de technologie avancée aux fondateurs et développeurs sous-représentés d'entreprises basées sur des applications mobiles.

– Communautés sous-représentées : groupes sociaux historiquement marginalisés et peu représentés dans certains secteurs, comme la technologie.

– Développeurs autochtones : Développeurs qui s’identifient comme autochtones et font partie de communautés autochtones.

Sources:

– Camp des entrepreneurs Apple : (URL)

– Site des développeurs Apple : (URL)