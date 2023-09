Apple dévoilera de nouveaux appareils et mises à jour lors de l'événement « Wonderlust »

Apple s'apprête à organiser un événement très attendu intitulé "Wonderlust", au cours duquel il devrait dévoiler de nouveaux appareils et fournir des mises à jour sur les modifications logicielles. Les rapports suggèrent que de nouveaux modèles d'iPhone et d'Apple Watch seront probablement présentés lors de l'événement.

Selon les rumeurs, l’iPhone 15 présenterait des améliorations technologiques notables du point de vue de la conception. Des ports de chargement USB-C et la fonction Dynamic Island pourraient être introduits pour tous les modèles d'iPhone 15. Dynamic Island est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de vérifier les alertes et l'activité en cours en cours en haut de l'écran.

Les versions de base et Plus de l'iPhone 15 seront alimentées par des puces A16, tandis que les deux autres itérations auront des puces A17. Les modèles Pro et Pro Max devraient avoir un cadre plus petit et des tailles d'écran plus grandes. Des bords en titane sont également attendus. Selon certains rapports, l'interrupteur sonnerie/silencieux pourrait être remplacé par un « bouton d'action » sur les modèles Pro et Pro Max.

L'Apple Watch Series 9 devrait également être présentée lors de l'événement, ainsi qu'une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra. Les deux produits pourraient voir des améliorations dans les vitesses de traitement et offrir davantage d’options de couleurs.

Les analystes prédisent que les itérations Pro et Pro Max de l’iPhone 15 connaîtront une hausse de prix de 100 $ par rapport aux modèles précédents, justifiée par les progrès technologiques, les puces et la technologie des batteries. Cependant, on s’attend à ce que les opérateurs américains proposent des remises et des promotions pour stimuler les ventes d’iPhone 15.

L'événement annuel d'Apple en septembre aura lieu mardi à 10 heures, heure locale, à Cupertino, en Californie. La société a connu une baisse de ses ventes nettes au cours des trois premiers trimestres de son exercice 2023, générant 293.79 milliards de dollars, contre 304.18 milliards de dollars pour la même période de l'année dernière. Malgré cela, la valeur des actions Apple a augmenté de plus de 43 % cette année.

Sources : The Verge, Bloomberg