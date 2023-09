Apple présente le chargement USB-C pour iPhone 15 et AirPods Pro

By

Lors du récent événement organisé par Apple, la société a annoncé qu'elle apporterait des changements importants à sa technologie de charge. La prochaine gamme d'iPhone 15 sera équipée de ports USB-C, remplaçant les ports Lightning précédents. De plus, Apple introduit également une prise de chargement USB-C pour les AirPods Pro de deuxième génération.

Avec la nouvelle compatibilité USB-C, les utilisateurs pourront charger leur boîtier AirPods Pro à l'aide d'un câble USB-C connecté à l'iPhone 15. Les derniers AirPods Pro avec boîtier USB-C peuvent déjà être précommandés pour 249 $ et seront disponible à partir du 22 septembre.

En plus de la mise à jour du port de chargement, Apple a apporté des améliorations aux AirPods Pro en termes de durabilité. Le boîtier et les écouteurs sont désormais classés IP54 pour la protection contre la poussière, améliorant ainsi leur durabilité et leur longévité globales.

Apple a également révélé que le boîtier USB-C prendra en charge l'audio sans perte à faible latence lorsqu'il sera associé au prochain Vision Pro. La puce H2 permet une qualité sonore de 20 bits à 48 kHz, promettant une expérience audio immersive lors du lancement du casque Apple l'année prochaine.

Les AirPods Pro de deuxième génération offrent des améliorations significatives par rapport au modèle précédent, avec une qualité audio améliorée et des performances améliorées de suppression active du bruit (ANC). Une fonctionnalité remarquable est le mode transparent, qui offre une expérience audio naturelle pendant les appels vidéo et les interactions vocales. L'accès mains libres à Siri, le changement d'appareil fluide et le contrôle supplémentaire du volume font partie des commodités offertes par les AirPods Pro.

Apple a également annoncé des fonctionnalités à venir pour les AirPods Pro avec la sortie d'iOS 17. Adaptive Audio ajustera dynamiquement le mode ANC et de transparence en fonction de votre environnement, tandis que le volume personnalisé utilise l'apprentissage automatique pour anticiper le niveau d'écoute souhaité. De plus, Conversation Awareness réduit le volume et donne la priorité aux voix, réduisant automatiquement le bruit de fond.

D'autres mises à jour logicielles devraient améliorer la commutation transparente des appareils, facilitant ainsi la transition entre les appareils Apple. De plus, les utilisateurs pourront bientôt désactiver et réactiver le son en appuyant sur la tige des AirPods Pro, une fonctionnalité qui sera également étendue à d'autres modèles d'AirPods.

Apple lance également une version mise à jour de ses EarPods filaires, désormais compatibles USB-C. Au prix de 19 $, les EarPods USB-C devraient sortir cette semaine.

Comme toujours, Apple continue d'innover ses produits, offrant des fonctionnalités et des expériences utilisateur améliorées à ses clients.

