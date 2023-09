Apple va migrer sa gamme d'AirPods vers un étui de chargement USB-C

Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait remplacer toute sa gamme d'AirPods par un boîtier de chargement USB-C. Alors que les AirPods Pro effectueront cette transition aux côtés de l’iPhone 15 lors de l’événement Apple de la semaine prochaine, les AirPods et AirPods Max réguliers emboîteront le pas « dès l’année prochaine ».

Pour les AirPods Pro, le changement se limitera au boîtier de chargement, tandis que les écouteurs eux-mêmes resteront les mêmes que ceux du modèle de deuxième génération sorti l’année dernière. Apple a également annoncé plusieurs améliorations logicielles pour les AirPods Pro, notamment Adaptive Audio, Conversation Awareness et une commutation automatique plus fiable entre les appareils.

En revanche, l’intervalle plus long entre les mises à jour des AirPods classiques et des AirPods Max suggère que ces modèles subiront une actualisation plus complète. Les AirPod de troisième génération ont presque deux ans depuis leur dernière mise à jour, et les AirPods Max existent encore plus longtemps. Il est peu probable qu'Apple modifie uniquement le port de chargement des AirPods Max, car ils ne devraient pas recevoir les mêmes nouvelles fonctionnalités que les AirPods Pro en raison de leur ancienne puce H1.

Le rapport de Gurman fournit également des détails sur d'autres produits Apple, tels que les prochaines Apple Watches. Les nouvelles montres comporteront un capteur de fréquence cardiaque repensé et des lectures de santé plus précises. De plus, le rapport confirme les rumeurs précédentes sur les iPhone 15 et 15 Pro, notamment une construction plus légère en titane et la transition vers l'USB-C.

Dans l’ensemble, la transition d’Apple vers les boîtiers de chargement USB-C pour sa gamme AirPods signifie une évolution vers la standardisation de ses appareils. Ce changement offrira aux utilisateurs une expérience de chargement plus pratique et s’aligne sur l’évolution de l’industrie vers la connectivité USB-C.

