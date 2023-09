Les actions Apple s'effondrent alors que la Chine envisage d'étendre l'interdiction de l'iPhone

Apple Inc. a vu ses actions chuter de près de 3 % jeudi, entraînant une perte de près de 200 milliards de dollars en valeur marchande sur deux jours. Cela survient alors que la Chine a l’intention d’étendre son interdiction d’utilisation des iPhones aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises d’État. La société basée à Cupertino a connu une baisse de 6.4 % de ses actions, marquant la pire baisse de deux jours en un mois. Apple est une composante majeure des principaux indices boursiers américains, contribuant à un ralentissement plus large du marché influencé par divers problèmes en Chine.

La Chine, la deuxième économie mondiale, est confrontée à une crise persistante sur son marché immobilier, qui a affecté la demande de matières premières et d'électronique grand public. Apple dépend fortement de la Chine comme son plus grand marché étranger et sa base de production mondiale. De plus, la hausse des rendements du Trésor américain et les inquiétudes concernant l'inflation ont également eu un impact sur les actions d'Apple. Alors que les obligations se vendent, on craint que la Réserve fédérale doive prendre des mesures plus strictes pour lutter contre l'inflation, ce qui pourrait affecter la résilience de l'économie américaine.

La réaction du marché à cette nouvelle a été significative, les investisseurs vendant divers actifs tels que des puces, des technologies à méga-capitalisation et des actions chinoises cotées aux États-Unis. L'indice Nasdaq 100, dominé par les valeurs technologiques, a chuté d'environ 1 %. Par ailleurs, l'indice Philadelphia Semiconductor, composé de plusieurs fournisseurs Apple, a connu une baisse de 2.5% jeudi.

Wamsi Mohan, analyste chez Bank of America Corp., trouve intéressant le moment de l'interdiction potentielle, en particulier compte tenu du lancement récent du smartphone haut de gamme compatible 5G de Huawei Technologies Co. Cette évolution suggère que Pékin progresse en contournant les efforts américains pour contenir sa croissance. Si l’interdiction était mise en œuvre, elle pourrait également affecter d’autres entreprises technologiques américaines qui dépendent de leurs ventes et de leur production en Chine.

Malgré ces défis, certains analystes, comme Daniel Ives de Wedbush Securities, estiment que l'impact d'une « interdiction de l'iPhone est exagéré ». Ives affirme que l'interdiction affecterait moins de 500,000 45 iPhones sur les quelque XNUMX millions qui devraient être vendus en Chine au cours de l'année prochaine. Il souligne qu'Apple a encore réalisé des gains significatifs sur le marché chinois des smartphones.

Sources : Bloomberg