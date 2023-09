Actions à surveiller lors de l'événement Wonderlust d'Apple

Apple Inc s'apprête à organiser son événement très attendu, Wonderlust, qui dévoilera son prochain cycle de produits, notamment l'iPhone 15 et des détails sur l'Apple Watch. Au fur et à mesure que l'événement se déroule, plusieurs actions de fournisseurs et de concurrents devraient connaître de la volatilité.

Sony Group Corp, un fournisseur clé d'Apple, devrait attirer une attention particulière lors de l'événement, alors qu'Apple présentera les capacités photographiques du nouvel iPhone 15, qui s'appuie fortement sur la contribution de Sony.

Qualcomm Inc, à la suite du récent accord avec Apple pour fournir les systèmes Modem-RF Snapdragon 5G pour les prochains iPhones, devrait connaître une augmentation du cours de ses actions.

Skyworks Solutions Inc, un fournisseur d'Apple qui fournit des puces à l'entreprise technologique, se trouve dans une position précaire car il dépend fortement des revenus d'Apple. Avec le développement accru de puces internes par Apple, Skyworks pourrait être confronté à des défis si Apple continue de présenter davantage de puces fabriquées par Apple lors de ses événements.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), un autre fournisseur clé d'Apple, pourrait subir des pressions sur le cours de ses actions pendant et après l'événement Wonderlust.

Qorvo Inc, qui fournit des composants pour iPhones et Apple Watches, attirera probablement l'attention alors qu'Apple mettra en avant ces produits lors de l'événement.

Broadcom Inc et Samsung Electronics Co Ltd, tous deux fournisseurs d'Apple, pourraient voir le cours de leurs actions fluctuer à mesure que l'événement progresse, d'autant plus que Samsung devrait fabriquer des écrans pour le nouvel iPhone 15.

Fossil Group Inc pourrait être confronté à des défis si l'Apple Watch reçoit une attention particulière et si des prix bien reçus ou si des caractéristiques uniques qui distinguent les produits Fossil sont dévoilées lors de l'événement.

Dans l’ensemble, ces actions méritent d’être surveillées à mesure que se déroule l’événement Wonderlust d’Apple et que de nouveaux produits sont dévoilés.

