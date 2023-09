L'anticipation grandit alors que l'événement très attendu d'Apple, « Wonderlust », approche à grands pas. Prévu pour demain, cet événement devrait dévoiler de nouveaux produits passionnants qui raviront les fans d'Apple du monde entier. Bien qu’il existe quelques lancements confirmés, tels que l’iPhone 15 et l’Apple Watch Series 9, la rumeur regorge de spéculations sur ce qu’Apple a d’autre en réserve.

L’un des lancements les plus attendus est l’iPhone 15. Des fuites et des initiés du secteur ont donné un aperçu de ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle gamme d’iPhone. On dit qu'il arbore de nouvelles couleurs, un design plus fin et un cadre plus léger en alliage de titane. L'écran devrait être légèrement plus grand et l'appareil photo sera doté d'un téléobjectif périscopique offrant une netteté améliorée et un poids réduit.

Une mise à niveau passionnante pour l’iPhone 15 est sa capacité de transfert de données à haute vitesse Thunderbolt, qui permettra des vitesses de chargement plus rapides. Il s’agit d’une fonctionnalité souhaitée depuis longtemps par les fans d’iPhone, ce qui en fait un ajout très attendu.

En plus de l'iPhone 15, Apple lancera également l'Apple Watch Series 9. Bien que les détails sur le nouveau portable soient rares, il devrait compléter l'iPhone 15 et offrir des fonctionnalités et des caractéristiques améliorées.

Au-delà de ces lancements confirmés, il y a des spéculations selon lesquelles Apple pourrait lancer de nouveaux AirPod cette année. Trois ans se sont écoulés depuis la sortie des AirPods Max, ce qui en fait une opportunité potentielle pour Apple d'introduire une version mise à jour.

Une autre possibilité est qu'Apple fournisse un aperçu de son prochain casque « informatique spatiale » Vision Pro, bien que celui-ci ne soit pas prévu avant l'année prochaine.

Même s’il peut y avoir des surprises en magasin, il est peu probable que de nouveaux iPad ou Mac soient dévoilés lors de l’événement « Wonderlust ». Ces versions sont plus susceptibles d'avoir lieu en 2024 avec l'introduction de la puce M3 d'Apple.

Pour ceux qui attendent avec impatience de regarder l'événement, il sera retransmis en direct sur le site Web d'Apple. L'événement aura lieu le mardi 12 septembre à 10 h HP (1 h HE).

Alors que les fans d’Apple comptent les heures, l’enthousiasme continue de monter. Restez à l'écoute pour l'événement « Wonderlust » de demain, où Apple devrait présenter ses dernières innovations et épater le public une fois de plus.

