Événement de lancement Wonderlust d'Apple : iPhone 15, AirPods avec USB C et nouvelles montres Apple

Apple s'apprête à organiser son événement de lancement très attendu, Wonderlust, présentant une gamme de nouveaux produits. L'événement aura lieu à 10h30, heure indienne, au siège d'Apple à Cupertino. Wonderlust, tel que défini par Urban Dictionary, signifie « le désir d'être dans un état constant d'émerveillement », ce qui correspond à l'objectif d'Apple de garder ses utilisateurs étonnés et surpris.

L'un des moments forts de l'événement sera le lancement de la nouvelle gamme d'iPhone, qui comprend quatre modèles : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ces nouveaux iPhones devraient être dotés d'une technologie avancée et de performances améliorées, répondant ainsi aux besoins des passionnés d'Apple.

En plus des iPhones, Apple devrait également dévoiler l'Apple Watch Series 9 de nouvelle génération. Cependant, il n'y a aucune mention d'une Apple Watch Ultra ou d'une Apple Watch SE cette année, ce qui suggère que l'accent sera mis sur la série phare 9. modèle.

Pour ceux qui souhaitent regarder l’événement Wonderlust, plusieurs options sont disponibles. Les utilisateurs peuvent visiter le site Web d'Apple et accéder à la page des événements Apple pour regarder directement la diffusion en direct. Alternativement, l'événement sera également diffusé sur la page YouTube officielle d'Apple, une plate-forme que la société utilise pour la diffusion d'événements en direct depuis plusieurs années.

Une autre option consiste à regarder l’événement via l’application Apple TV, qui devrait présenter la liste de l’événement de lancement de l’iPhone 15, offrant ainsi une expérience transparente aux utilisateurs.

L'événement de lancement Wonderlust d'Apple promet de mettre sur le marché de nouveaux produits et fonctionnalités passionnants. Qu’il s’agisse du très attendu iPhone 15 ou de l’Apple Watch Series 9 améliorée, les passionnés d’Apple vont se régaler.

