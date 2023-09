La série très attendue d’iPhone 15 est lancée aujourd’hui

La série très attendue d’iPhone 15 devrait sortir aujourd’hui et les fans du monde entier attendent avec impatience son lancement. Cette 16e génération du smartphone emblématique devrait introduire une série de nouvelles fonctionnalités qui révolutionneront une fois de plus la scène des smartphones.

Selon certaines rumeurs, Apple dévoilerait deux modèles de la série iPhone 15 : l’iPhone 15 Pro et le plus grand iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 Pro sera doté d'un écran de 6.1 pouces, tandis que le modèle Pro Max disposera d'un écran de 6.7 pouces. De plus, il y aura également un iPhone 15 et un iPhone 15 Plus standard, ainsi que l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra de deuxième génération et les Apple AirPods Pro de deuxième génération.

Bien qu'Apple n'ait fourni aucune information officielle sur les nouveaux iPhones, des rapports divulgués suggèrent qu'ils seront plus légers que les modèles précédents, offriront une durée de vie de la batterie améliorée et disposeront d'un appareil photo amélioré. Un changement confirmé est que les nouveaux iPhones incluront un câble de chargement USB-C au lieu du câble Lightning propriétaire utilisé dans les modèles précédents. Cette décision est conforme à la législation de l’UE, qui exige que tous les appareils portables soient compatibles avec un chargeur universel d’ici décembre 2024.

Concernant les prix, les chiffres exacts n'ont pas été publiés, mais il semble que les nouveaux iPhones pourraient être légèrement plus chers que leurs prédécesseurs. La gamme d'iPhones et de montres Apple 2023 ne sera disponible à l'achat que le 22 septembre.

L'événement de lancement très attendu, connu sous le nom de « Wonderlust », aura lieu au Steve Jobs Theatre d'Apple Park, en Californie. Les fans peuvent suivre la diffusion en direct de l'événement à 6 heures, heure du Royaume-Uni, pour obtenir tous les détails sur les nouveaux iPhones et autres produits passionnants.

– La série iPhone 15 doit être lancée aujourd'hui (12 septembre). Crédit : LOI Ho Ming / Getty Images

– L’événement Wonderlust présente de nouveaux produits aux consommateurs. Crédit : Apple