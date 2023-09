Apple dévoile l'Apple Watch Ultra 2 avec des mises à niveau internes

Apple a récemment annoncé sa dernière montre intelligente phare, l'Apple Watch Ultra 2. Bien que le design de l'Ultra 2 reste similaire à celui de son prédécesseur, des améliorations majeures ont été apportées au sein de l'appareil. Alimenté par le S9 SiP d'Apple, doté d'un moteur neuronal à quatre cœurs et d'une puce de localisation ultra-large bande U2, l'Ultra 2 offre des fonctionnalités avancées telles que le traitement Siri sur l'appareil et un suivi de localisation plus précis.

L'Ultra 2 dispose d'un écran amélioré, évalué à 3,000 72 nits, ce qui en fait l'écran le plus lumineux jamais vu sur une Apple Watch. Apple affirme que les utilisateurs peuvent s'attendre à jusqu'à 2 heures d'autonomie en mode basse consommation. De plus, le boîtier de l'Ultra 95 est composé à XNUMX % de titane recyclé, reflétant l'engagement d'Apple en faveur du développement durable.

Bien que les mises à niveau matérielles soient remarquables, les utilisateurs d'Apple Watch peuvent également s'attendre à des changements importants avec l'introduction de watchOS 10. Cette mise à jour apporte des widgets, des icônes d'application repensées et de nouvelles fonctionnalités de cartographie et de cyclisme à l'interface de la montre. L'Ultra 2 introduit également un nouveau cadran, nommé Modular Ultra, qui utilise le bord extérieur de l'écran. De plus, un nouveau geste de double pression simplifie le lancement et la fin des appels téléphoniques.

L'Apple Watch Ultra 2 est disponible en précommande au prix de départ de 799 $ et sera expédiée le 22 septembre. L'événement de lancement, qui s'est tenu à l'Apple Park de Cupertino, comprenait également des mises à jour de l'Apple Watch Series 9 et du modèle SE, plus abordable.

