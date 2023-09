Apple a officiellement présenté l'Apple Watch Series 9, le dernier ajout à sa gamme de montres intelligentes. L'une des principales caractéristiques de la série 9 est le nouveau Apple S9 SiP, qui offre des améliorations significatives en termes de performances et de fonctionnalités.

Le S9 SiP dispose d'un processeur amélioré, d'un GPU 30 % plus rapide et d'un moteur neuronal à 4 cœurs. Ces mises à niveau se traduisent par une vitesse doublée pour les tâches d’apprentissage automatique, ce qui rend la montre intelligente encore plus performante que ses prédécesseurs. Le moteur neuronal amélioré permet également de traiter les requêtes Siri sur l'appareil lui-même, garantissant ainsi des opérations plus rapides et plus sécurisées.

Un autre ajout notable à la série 9 est la nouvelle puce à bande ultra-large. Cette puce permet aux utilisateurs d’envoyer une requête ping à leur iPhone connecté et de le localiser, de la même manière que fonctionne un AirTag. De plus, la série 9 dispose d'un écran capable de régler les niveaux de luminosité, avec un maximum de 2,000 1 nits et un minimum de XNUMX nit.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la série 9 est le geste « double-pression ». Ce geste permet aux utilisateurs de contrôler le bouton principal d'une application en appuyant deux fois sur leur pouce et leur index ensemble, ce qui facilite l'exécution de tâches courantes telles que le lancement de la pile intelligente ou la réponse aux appels.

Apple a également dévoilé l'Apple Watch Ultra 2, qui partage bon nombre des mêmes fonctionnalités que la série 9 mais offre des capacités d'affichage encore plus lumineuses allant jusqu'à 3,000 2 nits. L'Ultra XNUMX comprend un nouveau cadran appelé Modular Ultra, conçu spécifiquement pour les athlètes et les amateurs de plein air qui ont besoin de coordonnées GPS, d'informations d'altitude ou de mesures de profondeur d'eau.

L'Apple Watch Series 9 et l'Ultra 2 sont disponibles en précommande à partir d'aujourd'hui et seront officiellement lancées le 22 septembre. La série 9 coûte 399 $, tandis que l'Ultra 2 coûte 799 $. Apple a également introduit des bracelets écologiques « FineWoven » en option pour la série Apple Watch.

Pour plus de détails sur les annonces faites lors de l'événement Wonderlust d'Apple, consultez notre tour d'horizon complet.

Sources:

– Apple S9 SiP : annonce Apple

– Puce ultra-large bande : annonce Apple