Apple lance l'iPhone 15 Series et l'Apple Watch Series 9 lors de l'événement Wonderlust

Apple a enfin dévoilé la très attendue série iPhone 15 et le dernier ajout à sa gamme de montres intelligentes, l'Apple Watch Series 9, lors de l'événement Wonderlust en 2023. L'iPhone 15 a volé la vedette avec son design, ses fonctionnalités et ses mises à niveau impressionnantes, tandis que l'Apple Watch Series 9 devrait être très appréciée comme son prédécesseur, l'Apple Watch Series 8.

L'Apple Watch Series 9 a reçu une mise à niveau avec une nouvelle puce puissante qui devrait améliorer les performances globales. Le modèle précédent introduisait des fonctionnalités de suivi du cycle pour la santé des femmes, et cette fonctionnalité se poursuit dans la nouvelle série. De plus, Apple a également présenté l'Apple Watch Ultra 2 premium avec de nouveaux ajouts et fonctionnalités.

La nouvelle Apple Watch Series 9 est alimentée par le dernier chipset S9, offrant des performances améliorées. Une fonctionnalité notable est l'intégration Siri+health, permettant aux utilisateurs d'interagir avec l'assistant vocal pour des rappels et des requêtes liées à la santé, telles que la vérification de la fréquence cardiaque. Apple a également introduit une fonction pratique de geste de double-clic qui permet aux utilisateurs de répondre à des appels, de mettre fin à des appels, de lire/mettre en pause de la musique et de faire défiler les widgets d'un simple double-clic à l'aide de leur pouce et de leur index.

L'Apple Watch Series 9 fonctionne sur le nouveau WatchOS 10, qui introduit des fonctionnalités et des améliorations supplémentaires pour la montre Apple. Selon Apple, la Watch Series 9 sera disponible le mois prochain et offrira une vitesse et des performances améliorées par rapport à son prédécesseur. La version GPS coûte 399 $, tandis que la version GPS+cellulaire coûte 499 $.

Dans l'ensemble, l'événement Wonderlust a présenté les fonctionnalités et le design exceptionnels de la série iPhone 15 et de l'Apple Watch Series 9. Apple continue de repousser les limites avec une technologie innovante, offrant aux consommateurs des appareils puissants et riches en fonctionnalités.

Sources : Pomme

Définitions:

Chipset : un chipset est un ensemble de circuits intégrés qui fournissent les interfaces et les fonctionnalités nécessaires à un appareil électronique spécifique.

WatchOS : WatchOS est le système d'exploitation conçu spécifiquement pour l'Apple Watch, fournissant l'interface logicielle et les fonctionnalités de l'appareil.

GPU : GPU signifie Graphics Processing Unit, responsable du rendu et de l'affichage des graphiques sur les appareils électroniques.