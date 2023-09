Apple dévoile l'Apple Watch Series 9 : plus rapide, plus intelligente et plus durable

Apple a officiellement présenté son dernier portable, l'Apple Watch Series 9, lors de l'événement Wonderlust organisé à Cupertino. La nouvelle smartwatch est équipée de la puissante puce S9, offrant une vitesse accrue de 60 % et un GPU 30 % plus rapide par rapport à son prédécesseur.

L'une des fonctionnalités notables de l'Apple Watch Series 9 est l'introduction de WatchOS 10 et de la fonctionnalité Name Drop. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager des informations personnelles lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un autre utilisateur disposant du même appareil. De plus, l'intégration de la technologie Ultrawideband améliore l'interopérabilité avec le HomePod et améliore la fonctionnalité Find My.

L'écran de l'Apple Watch Series 9 offre des capacités de luminosité impressionnantes, allant de 2,000 25 nits à son maximum à un seul nit à son plus bas. L'introduction de la fonctionnalité de santé Siri permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour de santé via des commandes vocales. Cette fonctionnalité est prise en charge par le moteur neuronal mis à jour, qui améliore la vitesse de transcription du texte de 8 % par rapport à la puce SXNUMX.

Un ajout unique à l’Apple Watch Series 9 est la fonction Double Tap. Grâce à ce système de saisie, les utilisateurs peuvent effectuer diverses actions telles que répondre à des appels ou désactiver des alarmes en touchant simultanément leur index et leur pouce. Cette fonctionnalité devrait être disponible le mois prochain.

Conformément à l'engagement d'Apple en faveur du développement durable, l'Apple Watch Series 9 est le « tout premier produit neutre en carbone » de l'entreprise. L’obtention de ce statut est attribuée à l’utilisation de composants davantage recyclés, notamment le cobalt, à des emballages améliorés et à l’obtention de crédits carbone de « haute qualité ».

Les clients peuvent choisir parmi une gamme d'options de couleurs pour la série 9, notamment Starlight, Silver, Midnight, Product Red et une nouvelle couleur rose. Le prix de départ de l'Apple Watch Series 9 est de 399 $, les précommandes commençant aujourd'hui et les expéditions commençant le 22 septembre.

Définitions:

– Puce S9 : La dernière puce développée par Apple pour ses appareils portables, offrant des performances améliorées.

– Ultrawideband : technologie de communication sans fil qui permet le transfert de données à courte portée et à large bande passante entre appareils.

– Moteur neuronal : composant des puces d'Apple spécialisé dans les tâches d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

Sources:

– Événement Apple Wonderlust à Cupertino.