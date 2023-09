Apple annonce l'Apple Watch Series 9 : quoi de neuf ?

Apple a dévoilé la dernière itération de sa populaire montre intelligente, l'Apple Watch Series 9, lors de son événement spécial appelé « Wonderlust ». La nouvelle Apple Watch conserve le même design que son prédécesseur mais est dotée d'améliorations notables en termes de processeur et de capteurs.

L'une des améliorations significatives de l'Apple Watch Series 9 est l'introduction du SiP (système dans un package) S9. Ce nouveau processeur est doté d'un GPU et d'un CPU plus rapides, ce qui réduit les temps de chargement lors de l'ouverture d'applications ou du redémarrage du système. Les utilisateurs bénéficieront de performances améliorées et d’un fonctionnement plus fluide.

De plus, le S9 SiP intègre une nouvelle version de la puce ultra large bande d'Apple. Semblable à la puce U1, la technologie ultra-large bande améliorée offre une « conscience spatiale ». Cela permet à l'Apple Watch de détecter avec précision l'emplacement d'autres appareils compatibles à proximité. La fonctionnalité ultra-large bande améliorée améliore la fonction Find My et ouvre la porte à de nouvelles possibilités.

Bien que l'Apple Watch Series 9 n'introduise aucune nouvelle fonctionnalité de santé, elle dispose d'un capteur de fréquence cardiaque amélioré pour une précision améliorée. Apple a également ajouté un nouveau gyroscope qui permet aux utilisateurs de contrôler la montre d'un simple clic, éliminant ainsi le besoin de toucher l'écran.

Une autre amélioration notable est l'écran plus lumineux de l'Apple Watch Series 9. Avec une luminosité allant jusqu'à 2000 1 nits, l'écran offre des visuels brillants, même en plein soleil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'écran s'assombrit à seulement XNUMX nit, économisant ainsi la durée de vie de la batterie.

La nouvelle Apple Watch Series 9 est disponible en versions 41 mm et 45 mm, fabriquées en aluminium et en acier inoxydable. Les prix de la série 9 commencent à 399 $. Les précommandes pour l'Apple Watch Series 9 sont désormais ouvertes et elle sera officiellement lancée en magasin le 22 septembre.

Sources : Apple [ajouter une URL]