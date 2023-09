À quoi s'attendre des nouvelles montres Apple : séries 9 et Ultra 2

Apple s'apprête à dévoiler sa nouvelle série d'iPhone 15, ainsi que l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 de nouvelle génération lors de son événement « Wonderlust ». Si les informations sur l’iPhone 15 circulent, les nouvelles montres restent largement un mystère. Voici à quoi s'attendre des prochaines montres Apple et les changements majeurs qu'elles pourraient apporter.

Selon un récent rapport Bloomberg de Mark Gurman, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 auront un design similaire aux modèles actuels mais pourraient comporter un nouveau processeur et diverses mises à niveau de capteurs et de composants. Cela peut inclure un capteur de fréquence cardiaque plus précis, améliorant les capacités de suivi de la condition physique des montres. Selon certaines rumeurs, les nouvelles montres seraient également équipées d'une nouvelle puce U2, une version améliorée de la puce ultra-large bande existante.

Pour les amateurs d'aventure, Apple pourrait présenter une nouvelle Apple Watch Ultra 2 entièrement noire. Le modèle Ultra actuel est connu pour son boîtier en titane et sa construction en verre durable, idéal pour les activités de plein air comme la randonnée et la plongée. Cependant, il n’était disponible qu’en une seule couleur, le gris. Pour remédier à cette limitation, Apple pourrait proposer une version entièrement noire de l'Ultra 2.

Il y a eu des rumeurs concernant une refonte majeure de l'Apple Watch, similaire à l'impact de l'iPhone X sur l'iPhone. Cette montre repensée, dotée d'un écran microLED, devait initialement être lancée en 2024. Cependant, il semble que sa sortie pourrait être retardée jusqu'à la seconde moitié de cette décennie. Les analystes suggèrent que l’Apple Watch Ultra microLED devrait désormais être lancée au premier trimestre 1 au lieu du deuxième semestre 2026 précédemment prévu.

Si la série iPhone 15 a retenu beaucoup d’attention, les nouvelles montres d’Apple sont restées relativement discrètes. Les Series 9 et Ultra 2 ne diffèrent peut-être pas de manière significative en apparence de leurs prédécesseurs, mais leurs processeurs améliorés, leurs capteurs améliorés et l'introduction potentielle d'un Ultra 2 entièrement noir en feront probablement des options intéressantes pour les passionnés d'Apple et les utilisateurs axés sur le fitness.

Sources : Bloomberg, MacRumors