L'Apple Watch Series 8 : un excellent achat avec une offre Amazon

Apple s'apprête à faire de grandes révélations sur les iPhones, les iPads et l'Apple Watch lors de son événement « Wanderlust ». Alors qu'Apple a tendance à supprimer rapidement les anciens modèles de son site, l'Apple Watch Series 8 reste un excellent achat pour ceux qui cherchent à relancer leur routine de remise en forme avec diverses applications.

Mieux encore, Amazon propose actuellement une remise de 22 % sur l'Apple Watch Series 8, ramenant le prix à seulement 309.99 $, soit une économie de 90 $.

L'Apple Watch Series 8 est dotée de fonctionnalités clés telles qu'un tracker GPS, une détection de crash, un capteur de température et l'accès à une boutique d'applications tierce. Il a été lancé en septembre 2022.

Bien que la série 9 se profile à l’horizon, cet accord s’avère être un excellent moyen de débuter un mode de vie actif. La Watch Series 8 n'offre peut-être pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires par rapport à la Series 7, mais elle offre néanmoins des avantages tels qu'un capteur de température pour le suivi de l'ovulation et la détection des accidents. De plus, avec la sortie prochaine de watchOS 10, l'Apple Watch Series 8 recevra de nombreuses améliorations et une nouvelle interface utilisateur.

Le consensus d'examen de LiveScience, TechRadar, Tom's Guide et T3 évalue positivement l'Apple Watch Series 8. Il est fortement recommandé à ceux qui souhaitent un appareil élégant pour suivre les pas, les exercices et bien plus encore, ainsi que pour accéder à des milliers d'applications Apple Watch dans différentes catégories.

Si vous envisagez un achat, gardez à l’esprit que la Series 9 peut proposer des fonctionnalités supplémentaires. De plus, l'Apple Watch Series 8 n'est pas compatible avec les téléphones Android. Cependant, si vous souhaitez un appareil fiable pour suivre vos objectifs de remise en forme, l'Apple Watch Series 8 est une excellente option.

Sources : LiveScience, TechRadar, Guide de Tom, T3