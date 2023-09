L'application de fréquence cardiaque Apple Watch fait l'objet d'une refonte avec watchOS 10

L'application Heart Rate pour Apple Watch a fait l'objet d'une refonte importante avec la sortie de watchOS 10. Outre un nouveau look, l'application comprend désormais une nouvelle fonctionnalité intéressante qui permet aux utilisateurs de visualiser leur rythme cardiaque en temps réel.

watchOS 10 a apporté une refonte majeure à l'expérience Apple Watch, en introduisant une nouvelle interface utilisateur de widgets, un suivi de l'humeur pour la santé mentale, de nouveaux cadrans de montre et des versions remaniées d'applications natives telles que Météo, Bourses, Accueil, Cartes, Messages, Horloge mondiale, et la fréquence cardiaque.

Les applications repensées de watchOS 10 fournissent plus d'informations en un coup d'œil et offrent de nouvelles façons de naviguer et d'accéder rapidement au contenu. L'application Heart Rate dispose désormais d'une interface plus élégante par rapport à sa précédente conception en mosaïque dans watchOS 9. L'interface utilisateur occupe tout l'écran et comprend un effet d'entraînement qui palpite à chaque battement de cœur.

Lors du lancement de l'application Heart Rate, les utilisateurs verront une icône de cœur ombrée pendant que la montre mesure leur pouls actuel. L'icône commence alors à clignoter en synchronisation avec le rythme cardiaque de l'utilisateur, lui permettant de visualiser sa fréquence cardiaque en temps réel.

L'application mise à jour comprend divers écrans qui affichent la plage de fréquence cardiaque quotidienne, la fréquence de repos, la fréquence de marche et les fréquences d'entraînement de l'utilisateur. Ces écrans ont une apparence plus épurée et comportent des boutons d'information « i » qui fournissent des informations supplémentaires sur les taux de repos et de marche.

Au bas de l'application, les utilisateurs peuvent trouver les détails de la fréquence cardiaque pour tous les entraînements qu'ils ont effectués au cours de la journée, y compris les chiffres de récupération cardio.

La nouvelle application Apple Watch Heart Rate est disponible dans watchOS 10, qui est actuellement en version bêta. Cependant, il est important de noter qu'une fois watchOS 10 installé, il n'y a aucun moyen de revenir à watchOS 9.

Dans l’ensemble, la refonte et les nouvelles fonctionnalités de l’application Heart Rate dans watchOS 10 offrent une expérience plus immersive et informative aux utilisateurs d’Apple Watch.

Sources: 9to5Mac