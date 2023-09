Les dernières mises à jour sur Apple Watch Series 9 et Watch Ultra 2

La série Apple Watch continue d'améliorer ses fonctionnalités et son design à chaque nouvelle génération. L'événement Apple d'aujourd'hui devrait présenter la dernière génération de Watch 9 et une actualisation du modèle Watch Ultra. Bien que les deux modèles soient probablement des mises à jour itératives, plusieurs points clés méritent d’être mentionnés.

La mise à jour la plus importante pour la série Apple Watch est l'introduction du chipset S9, qui est considéré comme la plus grande mise à niveau depuis la puce S6 utilisée dans la Watch Series 6. D'après les rapports, le chipset S9 sera basé sur le SoC A5 15 nm d'Apple, offrant des gains de performances notables et une efficacité améliorée par rapport aux générations précédentes.

Un autre ajout notable à la série Watch 9 et à la Watch Ultra 2 est l’inclusion de la puce U2 Ultra Wideband (UWB). Cette puce offrira une précision de localisation supérieure et devrait également être intégrée à la prochaine série iPhone 15 et au casque Vision Pro.

En termes de suivi de la santé, Apple devrait introduire un capteur de fréquence cardiaque optique mis à jour pour les Watch Series 9 et Ultra 2. Ce nouveau capteur devrait fournir des résultats plus précis que son prédécesseur.

L'une des caractéristiques supposées de la Watch Ultra 2 est un boîtier plus léger, qui pourrait être obtenu grâce à l'utilisation de pièces imprimées en 3D. Cette réduction de poids devrait rendre la Watch Ultra 2 plus confortable à porter.

De plus, de nouvelles options de couleurs sont attendues pour la série 9 et la Watch Ultra 2. La version en aluminium de la Watch 9 pourrait être proposée dans une option rose, tandis que la Watch Ultra 2 serait disponible en noir élégant ainsi qu'en argent. Il pourrait également y avoir de nouvelles options pour les bracelets de montre, notamment des options de boucles tissées et magnétiques.

En conclusion, les Apple Watch Series 9 et Watch Ultra 2 promettent plusieurs mises à jour et ajouts pour améliorer les performances, la précision et l'esthétique. Avec l'introduction du chipset S9, de la puce U2 UWB, du capteur de fréquence cardiaque mis à jour, d'un boîtier plus léger et de nouvelles couleurs et bracelets, Apple continue d'améliorer ses offres de montres intelligentes.

Définitions:

– Chipset S9 : La dernière puce utilisée dans la série Apple Watch, offrant des performances et une efficacité améliorées.

– Puce U2 Ultra Wideband (UWB) : une puce qui offre une précision de localisation supérieure pour les appareils.

– Capteur optique de fréquence cardiaque : capteur utilisé pour mesurer optiquement la fréquence cardiaque, généralement porté au poignet.

– Pièces imprimées en 3D : Composants de la montre fabriqués à l’aide de la technologie d’impression 3D.

