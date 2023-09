iOS 17 d'Apple présente un outil de suivi des émotions pour l'application Santé

La dernière mise à jour logicielle d'Apple, iOS 17, inclut une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de suivre leur humeur et leurs émotions quotidiennes. L’outil, connu sous le nom d’« échantillonnage d’expériences » dans le domaine de la recherche sur les émotions, vise à aider les utilisateurs à développer leur conscience émotionnelle et leur résilience.

L'outil de suivi des émotions, disponible dans l'application Santé d'Apple pour iPhone, iPad et Apple Watch, permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs sentiments sur une échelle mobile allant de « très désagréable » à « très agréable ». Les utilisateurs peuvent également choisir parmi une liste d'adjectifs pour étiqueter leurs sentiments et indiquer les facteurs qui peuvent les avoir influencés.

La décision d'Apple d'inclure un outil de suivi des émotions pourrait être motivée par l'industrie émergente de la détection et de la reconnaissance des émotions, qui devrait valoir des milliards de dollars d'ici 2024. Alors que les scientifiques sont divisés sur la question de savoir si les émotions peuvent être déduites avec précision à partir des seuls signaux corporels, l'entreprise Apple l'inclusion de l'auto-évaluation suggère une reconnaissance de l'importance de l'expérience subjective dans la compréhension des émotions.

La nouvelle fonctionnalité propose deux méthodes de reporting : « émotions étiquetées » pour les sentiments du moment présent et « humeurs désignées » pour les sentiments quotidiens globaux. Bien que la distinction entre émotions et humeurs ne soit pas clairement définie, offrir aux utilisateurs la possibilité de sélectionner différents délais et types de sentiments peut aider à accroître la conscience de soi et à identifier les préjugés dans la mémoire et les déclencheurs d’humeur.

Bien que la fonctionnalité actuelle ne capture que la dimension de valence du sentiment (agréable ou désagréable), les chercheurs suggèrent que mesurer séparément les niveaux d'agrément, de désagrément et d'excitation fournirait une compréhension plus complète des sentiments d'une personne. La liste initiale des catégories de sentiments d'Apple couvre cependant un large éventail d'émotions et constitue un bon point de départ.

La recherche a montré que surveiller et étiqueter les sentiments peut améliorer la différenciation émotionnelle et aider les individus à faire face à la détresse, ce qui contribue à un meilleur fonctionnement psychologique. De plus, des études récentes suggèrent que les fluctuations instantanées des sentiments quotidiens peuvent être révélatrices de problèmes de santé mentale. La vaste base d'utilisateurs d'Apple et son historique de collaboration en matière de recherche offrent des opportunités prometteuses pour approfondir notre compréhension et notre traitement des troubles de santé mentale courants.

Bien qu'Apple assure aux utilisateurs les mesures de confidentialité et de sécurité mises en place pour protéger leurs données de santé, la nouvelle fonctionnalité oblige les utilisateurs à partager des informations personnelles supplémentaires. Il est important que les utilisateurs pèsent les avantages potentiels par rapport aux risques et tiennent compte de leur niveau de confort à l’égard du partage de ces données.

