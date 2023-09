Apple dévoilera l'iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 et plus encore lors de l'événement Wonderlust

L'événement de lancement très attendu d'Apple, Wonderlust, est prévu pour le 12 septembre et devrait apporter une multitude de nouveaux produits passionnants. L'événement devrait présenter la gamme tant attendue d'iPhone 15, ainsi que l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2 et les AirPods Pro 2.

Il y a beaucoup d’attente autour de l’iPhone 15, car selon les rumeurs, Apple introduirait des fonctionnalités révolutionnaires et des changements de conception importants. Des sources suggèrent que la nouvelle gamme d'iPhone comprendra trois modèles : iPhone 15, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les appareils devraient avoir des écrans améliorés, des systèmes de caméra avancés et une puissance de traitement améliorée. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles une fonctionnalité Touch ID sous l'écran et une prise en charge de taux de rafraîchissement élevés.

L'Apple Watch Series 9 devrait également être dévoilée lors de l'événement. Bien que les détails soient limités, les initiés du secteur pensent que la nouvelle montre intelligente offrira des capacités améliorées de suivi de la santé et une durée de vie de la batterie améliorée. De plus, il y a des rumeurs concernant un facteur de forme repensé et de nouvelles options de bracelet de montre.

En outre, l'événement devrait présenter l'Apple Watch Ultra 2, dont la rumeur dit qu'elle aurait un affichage circulaire, similaire aux montres traditionnelles. L'appareil devrait cibler les amateurs de fitness avec des fonctionnalités avancées de suivi de l'entraînement et une gamme d'applications axées sur la santé.

Enfin, Apple devrait annoncer les AirPods Pro 2, le successeur de ses populaires écouteurs sans fil. Les rumeurs suggèrent que les nouveaux AirPod offriront une qualité sonore améliorée, une suppression active du bruit et une durée de vie de la batterie améliorée.

Quant aux prix et à la disponibilité, les détails seront probablement annoncés lors de l'événement. Les produits Apple sont généralement proposés à un prix élevé, mais la société propose souvent diverses configurations de stockage pour répondre à différents budgets.

À l'approche de l'événement Wonderlust, les fans d'Apple et les passionnés de technologie attendent avec impatience le dévoilement de ces appareils très attendus.

