Apple a exprimé sa conviction que les informations fournies par les entreprises sur les émissions climatiques devraient inclure les émissions provenant de leur chaîne d'approvisionnement, connues sous le nom d'émissions de portée 3. Dans une lettre envoyée à Scott Wiener, sénateur de l'État de Californie chargé de présenter le projet de loi 253 du Sénat, qui vise à obliger les entreprises dont les revenus annuels dépassent 1 milliard de dollars à divulguer publiquement leurs émissions de gaz à effet de serre, le directeur des affaires gouvernementales locales et d'État d'Apple, Mike Foulkes. , a exprimé la position du géant de la technologie.

Les émissions de portée 1 sont les émissions provenant de sources appartenant à une organisation, tandis que les émissions de portée 2 sont les émissions indirectes de gaz à effet de serre qu'une entreprise encourt en achetant de l'électricité, du chauffage et de la climatisation. Les émissions de type 3, qui proviennent de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, constituent la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre et sont difficiles à suivre.

Le projet de loi 253 proposé par le Sénat obligerait la Californie à établir des réglementations exigeant que les entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars divulguent leurs émissions de portée 1 et 1 à un organisme déclarant les émissions, à partir de 2. Ces entreprises seraient également tenues de déclarer leurs émissions de portée 2026 à partir de 3. 2027. Apple, dans sa lettre, a reconnu la complexité de la déclaration des émissions de portée 3 en raison du nombre limité de données disponibles à l'heure actuelle.

En plus de soutenir l’inclusion des émissions de portée 3, Apple a également exprimé son soutien à la surveillance par des tiers des rapports sur les émissions. La position de l'entreprise s'aligne sur les attentes de prochaines divulgations climatiques de la part d'autres organismes de réglementation au-delà de la Californie.

Le soutien d'Apple aux émissions de Scope 3 intervient alors que les régulateurs fédéraux envisagent d'imposer un certain niveau de divulgation aux entreprises sur le climat. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a proposé des règles exigeant la divulgation des risques liés au climat qui pourraient affecter les entreprises. Cependant, il reste incertain si les émissions du Scope 3 seront incluses.

Apple estime qu'il serait utile d'avoir des normes parallèles, compte tenu de la prolifération prévue des divulgations obligatoires aux niveaux international, national et infranational. La société a également suggéré des efforts pour promouvoir la convergence aux niveaux national et international afin de minimiser les exigences de reporting en double.

