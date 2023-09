Apple publie des mises à jour pour les anciens systèmes d'exploitation afin de résoudre un problème de sécurité

Apple a récemment publié des mises à jour pour ses anciens systèmes d'exploitation, notamment iOS et iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 et macOS Big Sur 11.7.10. Ces mises à jour visent à résoudre un problème de sécurité et à assurer la compatibilité avec d'autres appareils et accessoires.

Bien qu'Apple se concentre généralement sur ses systèmes d'exploitation de la génération actuelle, elle publie occasionnellement des mises à jour pour les modèles plus anciens qui ne peuvent pas exécuter les dernières versions. Ces mises à jour répondent à plusieurs objectifs, notamment l'amélioration de la sécurité et la compatibilité avec les appareils les plus récents.

Les mises à jour ont été introduites un jour avant l'événement spécial d'Apple et les utilisateurs peuvent les installer via les systèmes de mise à jour de leurs systèmes d'exploitation respectifs. Pour iOS et iPadOS, les mises à jour se trouvent dans le menu Paramètres sous Général et Mise à jour logicielle.

Les mises à jour iOS 15.7.9 et iPadOS 15.7.9 sont identifiées par le numéro de build 19H365. La mise à jour macOS Big Sur 11.7.10 porte le numéro de build 20G1427, tandis que macOS Monterey 12.6.9 est identifié comme build 21G726.

L'une des principales améliorations de ces mises à jour est le correctif pour CVE-2023-41064, une vulnérabilité de sécurité qui pourrait potentiellement permettre l'exécution de code arbitraire via une image conçue de manière malveillante à l'aide d'ImageIO. Le correctif résout un problème de débordement de mémoire tampon en améliorant la gestion de la mémoire, la rendant ainsi plus sécurisée.

Apple a reconnu qu'il y avait des rapports suggérant une exploitation active de cette vulnérabilité. La découverte de CVE-2023-41064 est attribuée au Citizen Lab de la Munk School de l'Université de Toronto.

