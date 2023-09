L'Apple Watch Ultra 2 : mises à niveau et nouvelles fonctionnalités

L'Apple Watch Ultra de deuxième génération est arrivée avec plusieurs mises à niveau notables. La montre est dotée d'un processeur plus rapide, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, l'Ultra 2 dispose de capteurs améliorés pour les lectures de santé et d'une nouvelle puce U2 pour un suivi GPS plus précis.

La puce innovante S9 alimente l'Apple Watch Ultra 2 et introduit un nouveau geste appelé « double tapotement », améliorant l'expérience utilisateur et l'accessibilité. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la montre est une version intégrée de Siri qui fonctionne indépendamment du WiFi, permettant aux utilisateurs d'utiliser des commandes vocales dans n'importe quel environnement.

Semblable à la série 9, également dévoilée, l'Ultra 2 démontre l'engagement d'Apple envers l'environnement. La montre intègre davantage de contenu recyclé dans son boîtier et est neutre en carbone. De plus, l'Ultra 2 est conçu pour les amateurs de plein air et est fabriqué avec des pièces recyclées.

En termes de design, l'Ultra 2 conserve la même apparence que son prédécesseur, avec un écran avancé de 49 millimètres. L'écran offre une luminosité impressionnante de 3,000 XNUMX nits, garantissant une visibilité claire même en plein soleil. Apple a également introduit l'écran « Modular Ultra », qui s'ajuste automatiquement en mode nuit, le rendant ainsi adapté à un usage de jour comme de nuit.

La durée de vie de la batterie est l'un des points forts de l'Ultra 2, avec la montre capable de jusqu'à 36 heures d'utilisation régulière et de 72 heures incroyables en mode faible consommation.

L'Apple Watch Ultra 2 est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui et sera en vente à partir du 22 septembre, au prix de 799 $.

Sources:

- Pomme

- Mashable