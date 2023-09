Apple dit au revoir au connecteur Lightning avec le lancement de l'iPhone 15

Après 11 ans, Apple a annoncé qu'il faisait ses adieux à son connecteur Lightning propriétaire sur les iPhones phares. La société a dévoilé l'iPhone 15 lors de son événement annuel de lancement de produit à l'automne, présentant ses nouveaux modèles qui comporteront désormais des ports de chargement USB-C. L'abandon du connecteur Lightning, introduit pour la première fois en 2012, s'aligne sur une nouvelle loi de l'Union européenne adoptée l'année dernière exigeant que tous les smartphones vendus dans l'UE incluent une interface USB-C pour le chargement d'ici la fin de 2024.

L'iPhone 15 est disponible en deux modèles : l'iPhone 6.1 de 15 pouces à partir de 799 $ et l'iPhone 6.7 Plus de 15 pouces à partir de 899 $. Les deux modèles disposent d'un bouclier en céramique pour une durabilité accrue et d'un appareil photo principal de 48 mégapixels. Ils sont disponibles en cinq couleurs : rose, jaune, vert, bleu et noir.

Les dirigeants d'Apple ont souligné les avantages de l'utilisation de la norme USB-C, tels que des vitesses de transfert de données plus élevées et la commodité d'utiliser le même câble pour charger les iPhones, iPads et MacBooks. Les derniers MacBook et iPad de la société ont déjà adopté des ports de chargement USB-C, et même l'appareil de streaming Apple TV 4K de troisième génération utilise l'USB-C pour le chargement. De plus, les modèles d’iPhone 15 prendront en charge les normes de chargement sans fil.

En plus de l'iPhone 15, Apple a également présenté l'Apple Watch Series 9, à partir de 399 $. Les nouvelles fonctionnalités de la série 9 incluent une fonction « double-pression » pour contrôler les applications, la fonctionnalité Siri sur l'appareil, une capacité de localisation améliorée sur l'iPhone et un écran plus lumineux. L'Apple Watch Series 9 est également le premier produit « neutre en carbone » de l'entreprise.

Au cours de la présentation, le PDG Tim Cook a brièvement mentionné Apple Vision Pro, le casque AR/VR de la société, dont la livraison est prévue début 2024. Cook a également souligné l'engagement d'Apple en faveur de la durabilité environnementale, avec une apparition d'Octavia Spencer dans le rôle de « Mère Nature » en train de griller. dirigeants sur leurs objectifs. Le segment vidéo a révélé l'objectif d'Apple de rendre tous ses produits neutres en carbone d'ici 2030.

Sources : Apple, droit de l’Union européenne