Apple Watch Series 9 dévoilée : technologie améliorée et étape environnementale

Apple a dévoilé la très attendue Apple Watch Series 9, présentant des améliorations révolutionnaires par rapport à la montre intelligente la plus vendue au monde. La série 9 est dotée de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment une puissante puce S9 SiP, un geste de double pression, un écran plus lumineux, Siri sur l'appareil avec accès aux données de santé, une recherche de précision pour iPhone, et bien plus encore. Cette dernière version marque également une étape environnementale importante pour Apple.

La série 9 est alimentée par la puce S9 SiP personnalisée d'Apple, qui offre des performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Il comprend un geste de double pression qui améliore la convivialité, permettant aux utilisateurs d'effectuer des actions courantes d'une seule main sans toucher l'écran. La montre dispose également d'un écran plus lumineux, avec une luminosité maximale de 2000 XNUMX nits, ce qui facilite la lecture en plein soleil tout en s'ajustant à un seul nit pour les environnements sombres.

L'une des caractéristiques notables de la série 9 est sa capacité Siri sur l'appareil. Les requêtes Siri peuvent désormais être traitées directement sur la montre elle-même, offrant des réponses plus rapides et plus fiables pour les tâches qui ne nécessitent pas d'accès à Internet. Les utilisateurs peuvent également accéder à leurs données de santé à l'aide de Siri sur l'Apple Watch.

La série 9 introduit également la recherche de précision, grâce à sa puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération. Cette fonctionnalité aide à localiser un iPhone égaré, ce qui le rend plus facile à retrouver en cas de besoin. De plus, la montre offre une intégration plus approfondie avec HomePod, permettant aux utilisateurs de contrôler la lecture multimédia à proximité d'un HomePod.

Fonctionnant sur watchOS 10, la série 9 propose des applications remaniées, de nouveaux cadrans de montre, des fonctionnalités de cyclisme et de randonnée ainsi que des outils de santé mentale pour améliorer l'expérience utilisateur globale. L’Apple Watch Series 9 s’aligne également sur l’ambitieux plan neutre en carbone d’Apple pour 2030, puisque les clients peuvent désormais opter pour la première fois pour une Apple Watch neutre en carbone. Cette étape témoigne de l'engagement d'Apple à réduire son empreinte carbone sur l'ensemble de son activité, de sa chaîne d'approvisionnement et du cycle de vie de ses produits.

L'Apple Watch Series 9 est disponible à la commande à partir d'aujourd'hui, avec une disponibilité à partir du 22 septembre. Les prix de la Series 9 commencent à 449 €, et les clients peuvent également choisir des bracelets respectueux de l'environnement, tels que FineWoven et les Sport Loops redessinés avec des matériaux recyclés.

En résumé, l'Apple Watch Series 9 introduit de puissantes améliorations pour offrir une expérience utilisateur améliorée. Avec sa technologie avancée et son option neutre en carbone, la Série 9 offre non seulement des fonctionnalités de pointe mais contribue également à un avenir plus vert.

