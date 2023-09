Apple dévoile la puissante puce A17 Pro lors d'un événement annuel

Apple a surpris les passionnés de technologie en dévoilant sa première puce « Pro », l'A17 Pro, lors de son événement annuel d'automne. Bénéficiant d'une taille de 3 nanomètres, l'A17 Pro est le silicium mobile le plus puissant d'Apple à ce jour, avec un nombre impressionnant de 17 milliards de transistors et un processeur à six cœurs. Cette nouvelle puce offre des améliorations significatives en termes de performances par rapport à son prédécesseur, l'A16.

Selon Apple, les deux cœurs de performance de l'A17 Pro sont 10 % plus rapides que l'A16, tandis que ses quatre cœurs d'efficacité offrent de meilleures performances par watt. De plus, le GPU à 6 cœurs serait 20 % plus rapide qu'auparavant et introduit des fonctionnalités graphiques avancées telles que le traçage de rayons accéléré par le matériel.

Les capacités améliorées de l’A17 Pro sont particulièrement attrayantes pour les développeurs de jeux. Au cours de l'événement, Apple a annoncé que des titres populaires comme Resident Evil 4, Resident Evil Village et The Division Resurgence feraient leur chemin vers l'iPhone, démontrant ainsi le potentiel de jeu de cette puissante puce.

Certains peuvent se demander pourquoi Apple a choisi d’appeler cette puce A17 Pro. Des spéculations surgissent quant à savoir si une version réduite de cette puce sera utilisée dans l'iPhone 16 de l'année prochaine. Cette décision stratégique donne à Apple plus de flexibilité à l'avenir. Plutôt que de devoir justifier la suppression de certaines fonctionnalités dans un modèle moins cher, ils peuvent simplement introduire une puce légèrement plus lente qui offre toujours une mise à niveau par rapport à l'A16.

Alors que de plus en plus de détails ressortent de l'événement « Wonderlust » d'Apple, les passionnés de technologie anticipent avec impatience les possibilités qui s'offrent à eux avec la puce A17 Pro. Il est clair qu’Apple repousse les limites de l’innovation en matière de silicium mobile, ouvrant la voie à des performances améliorées et à une expérience utilisateur encore plus immersive.

