Tata Play Binge s'associe à Apple TV+ en Inde

L'agrégateur de chaînes indiennes Tata Play Binge a annoncé une collaboration avec Apple TV+ pour proposer ses séries populaires et ses films originaux sur le marché indien. Ce partenariat est le premier du genre pour Apple TV+ en Inde.

Grâce à cette collaboration, les téléspectateurs indiens auront accès à un large éventail de séries telles que « Ted Lasso », « Shrinking », « Silo », « Hijack », « Foundation », « Tehran », « Servant », « Platonic », "Severance", "The Morning Show", "Bad Sisters", "Slow Horses" et "Prehistoric Planet". De plus, des films originaux Apple, notamment « CODA » et « Le garçon, la taupe, le renard et le cheval », « Ghosted » et le récent « The Beanie Bubble » seront également disponibles sur la plateforme.

Pour célébrer le lancement, une campagne publicitaire mettant en vedette les superstars de Bollywood Saif Ali Khan et Katrina Kaif a été lancée. Cette collaboration devrait étendre davantage la portée d'Apple TV+ sur le marché indien et offrir aux téléspectateurs indiens une gamme diversifiée de contenus.

En plus des séries et films déjà disponibles sur Apple TV+, la plateforme sortira également de nouveaux films originaux en Inde. Certaines des sorties à venir incluent "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, le thriller d'espionnage "Argylle" avec Henry Cavill, Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard, "Napoléon" de Ridley Scott avec Le long métrage sans titre de Joaquin Phoenix et Joseph Kosinski sur les courses de Formule XNUMX avec Brad Pitt.

La collaboration entre Tata Play Binge et Apple TV+ devrait redéfinir le paysage du streaming en Inde, offrant un plus large éventail de choix de contenu aux téléspectateurs du pays.

Nippon TV dévoile de nouveaux formats au marché des droits du MIPCOM

Nippon TV, le créateur japonais de formats populaires comme « Shark Tank », s'apprête à lancer quatre nouvelles propriétés lors du prochain marché des droits MIPCOM en France. Ces propriétés incluent un format scénarisé appelé « The Greatest Teacher », dans lequel une enseignante remonte le temps pour découvrir le mystère de celui qui l'a poussée du haut d'un toit.

Deux formats non scénarisés seront également dévoilés, dont « Suspects on the Set », une combinaison de drame policier scénarisé et de bataille d'enquête non scénarisée, et « 5 Friends, 5 Favours ! », un jeu télévisé en studio où des amis s'affrontent pour gagner pour leur célébrité. amis.

De plus, Nippon TV présentera un titre d’anime intitulé « The Apothecary Diaries », qui est une adaptation d’une série mystère d’époque populaire avec plus de 24 millions d’exemplaires vendus.

Nishiyama Mikiko, vice-président exécutif des affaires mondiales chez Nippon TV, a exprimé l'engagement de la société à renforcer ses capacités de production et de distribution. Nippon TV a pour objectif de produire des programmes originaux et d'explorer des adaptations en séries sur les marchés internationaux à travers des partenariats et des versions pilotes produites et diffusées au Japon.

Ces nouveaux formats de Nippon TV promettent d'apporter un contenu unique et engageant au public au Japon et dans le monde entier.

Black Mandala acquiert les droits de vente mondiaux de « Ce qui se cache dessous »

Black Mandala, un spécialiste du cinéma de genre basé en Nouvelle-Zélande, a obtenu les droits de vente mondiaux du thriller d'action et d'horreur "What Lurks Beneath". Réalisé par Jamie Bailey, le film est centré sur l'équipage d'un sous-marin de la marine au bord d'un conflit nucléaire et de la Troisième Guerre mondiale. Lorsqu'une mystérieuse femme clandestine nue apparaît, les tensions montent car ils soupçonnent qu'elle pourrait être une infiltrée russe. Cependant, ils découvrent vite qu’elle est quelque chose de bien plus dangereux.

Le casting de « What Lurks Beneath » comprend Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swaton, Nick Biskupek et la nouvelle venue Dela Reilley. Le film a été présenté en première mondiale au Buffalo Dreams Fantastic Film Festival dans l'État de New York.

Produit par Mem Ferda de FilmCore et produit par Ken Bressers de Dystopian Films en association avec Bailey's Into Frame Films, « What Lurks Beneath » offre une expérience cinématographique passionnante et intense aux amateurs de films de genre.

Alan Carr anime l'émission de quiz de la BBC « Picture Slam »

Alan Carr, juge de « RuPaul's Drag Race UK » et « Interior Design Masters Presenter », assume le rôle d'animateur du quiz télévisé de la BBC « Picture Slam ». À chaque tour, trois équipes composées de deux concurrents se voient présenter un tableau rempli d'images sur différents sujets. Les équipes doivent identifier correctement les images contre la montre. Effacer un tableau complet avec des réponses correctes entraîne un bonus en espèces pour l'équipe.

L'équipe finaliste aura une chance de gagner un prix de 10,000 12,500 £ (XNUMX XNUMX $) si elle parvient à nommer correctement toutes les photos. « Picture Slam » propose un format de jeu-questionnaire passionnant et rapide permettant aux téléspectateurs de tester leurs connaissances et de concourir pour un prix en espèces substantiel.

