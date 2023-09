Apple s'associe à Tata Play Binge pour proposer Apple TV+

By

Apple a annoncé un partenariat avec l'agrégateur indien de chaînes de streaming, Tata Play Binge, pour proposer Apple TV+ dans le cadre de son offre groupée principale. Le forfait, au prix de 399 roupies par mois, comprend 27 services vidéo, tels que Disney Hotstar et LionsgatePLAY, entre autres.

Cette collaboration permet à Apple d'étendre la portée de ses émissions de télévision et de ses films originaux sur un marché où elle aurait eu du mal à gagner du terrain par elle-même. Même si Apple TV+ a connu une croissance depuis son lancement, sa bibliothèque de contenus internationaux reste limitée, ce qui nuit à son attrait sur les marchés non anglophones.

En s'associant à Tata Play Binge, Apple TV+ peut rester pertinent dans la région. Ce partenariat laisse également la porte ouverte à de futurs investissements potentiels dans le contenu original local, s'il s'aligne sur la stratégie d'Apple.

Apple a déjà adopté une approche similaire en France, où elle s'est associée à Canal pour inclure le contenu Apple TV+ sans frais supplémentaires dans le bouquet réseau Canal+. Certaines émissions Apple TV+ sont également diffusées sur la chaîne TV Canal+.

Pour promouvoir la disponibilité d'Apple TV+, Tata Play Binge a publié une nouvelle publicité sur ses applications Smart TV et mobiles. La publicité met notamment en évidence la disponibilité d’Apple TV+ sur les appareils Android, bien qu’Apple n’ait pas encore lancé d’application Apple TV pour les téléphones Android.

Fait intéressant, la publicité Tata Play Binge commence par faire référence à la série originale d'Apple « Shantaram », qui présente des dialogues en langue indienne. Cependant, bien qu'il soit disponible sur le service, « Shantaram » a été annulé après une saison en raison de mauvaises critiques et d'un faible nombre de téléspectateurs.

En conclusion, le partenariat entre Apple et Tata Play Binge étend la portée d'Apple TV+ sur le marché indien, offrant aux utilisateurs l'accès à une large gamme de services vidéo. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie d'Apple visant à rester compétitif sur les marchés non anglophones et à investir potentiellement dans le contenu original local à l'avenir.

