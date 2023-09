Apple lancera l’iPhone 15 fabriqué en Inde lors de la première journée de vente mondiale

By

Apple Inc. s'apprête à apporter un changement significatif à sa stratégie en lançant l'iPhone 15 fabriqué en Inde le premier jour de vente, marquant la première fois qu'un appareil assemblé localement sera disponible le jour de sa première mondiale. Même si la majorité des iPhone 15 proviendront toujours de Chine, cette décision met en évidence les capacités de fabrication croissantes de l'Inde et les efforts d'Apple pour diversifier sa production au-delà de la Chine.

L’iPhone 15 devrait être dévoilé mardi, et les ventes débuteront dans les jours ou semaines suivant l’événement. La production de l'iPhone 15 a débuté le mois dernier dans une usine du sud de l'État du Tamil Nadu, exploitée par le fournisseur Foxconn Technology Group. Même si de légers retards peuvent survenir en raison de goulots d'étranglement logistiques, la volonté d'Apple de réduire l'écart entre ses opérations en Inde et en Chine est évidente.

Les incitations du Premier ministre Narendra Modi visant à promouvoir la fabrication locale, combinées à la stratégie d'Apple visant à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine dans un contexte de tensions commerciales, ont fait de l'Inde un marché important pour les efforts de diversification d'Apple. Avant l'iPhone 14, seule une petite fraction de la production mondiale d'Apple était assemblée en Inde, avec un retard de six à neuf mois par rapport à la production chinoise. Le délai a toutefois été considérablement réduit, permettant à Apple d'assembler 7 % de ses iPhones en Inde d'ici fin mars.

L'iPhone 15 devrait être une mise à jour majeure de l'appareil, avec des améliorations du système de caméra sur toute la gamme et les modèles Pro dotés d'un processeur amélioré de 3 nanomètres. Cette nouvelle gamme est cruciale pour qu'Apple puisse rajeunir ses ventes, la société ayant signalé une baisse de ses ventes pendant trois trimestres consécutifs en raison de la faible demande des consommateurs sur des marchés clés comme les États-Unis, la Chine et l'Europe.

L'accent mis par Apple sur l'Inde va au-delà de la production, puisque la société a ouvert ses premiers magasins de détail dans le pays cette année. Avec un marché en croissance rapide et des ventes en hausse, l'Inde est considérée à la fois comme une opportunité de vente au détail et une base de production importante pour les gadgets Apple à long terme. D'autres fournisseurs, comme Pegatron Corp. et une usine de Wistron Corp. qui sera bientôt rachetée par le groupe Tata, devraient également assembler l'iPhone 15 en Inde.

