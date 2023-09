La série iPhone 15 sera dotée d'un chargeur USB-C : ce que les acheteurs doivent savoir

La prochaine série d’iPhone 15 d’Apple devrait apporter un changement significatif dans ses capacités de chargement, car ce sera la première série à prendre en charge le chargement USB-C. Alors que les nouveaux iPhones devraient être dévoilés lors d'un prochain événement, Apple veille à ce que les employés de ses magasins disposent des connaissances nécessaires pour informer les clients de ce changement.

L’une des principales raisons de l’enthousiasme suscité par la série iPhone 15 est l’introduction de la prise en charge du chargement USB-C. Apple, connu pour sa forte dépendance à l'égard du marché des accessoires, a fait des vagues en décidant de retirer le chargeur de la boîte de l'iPhone. Cependant, avec le passage à l'USB-C, l'entreprise conseille désormais à ses employés de recommander aux acheteurs de l'iPhone 15 d'acheter également un chargeur USB-C.

Apple note que les câbles de chargement existants ne seront pas compatibles avec le nouveau chargeur, ce qui obligera les utilisateurs à acheter le chargeur USB-C séparément pour bénéficier de la meilleure expérience de chargement. En outre, Apple pourrait également lancer des câbles de chargement USB-C de couleur assortie aux côtés de la série iPhone 15 pour attirer les acheteurs.

Le passage à l'USB-C pour les iPhones constitue une réponse à une nouvelle décision de l'UE qui oblige toutes les marques de téléphones à utiliser un chargeur universel pour les appareils mobiles. Alors que la plupart des téléphones Android prennent déjà en charge le chargement USB-C, la décision vise spécifiquement Apple, poussant l'entreprise à se conformer à la norme. Les rapports suggèrent qu'avec l'adoption de l'USB-C, les iPhones pourraient potentiellement offrir des vitesses de charge allant jusqu'à 35 W, bien que cela puisse être limité aux variantes Pro pour inciter les acheteurs à choisir les modèles haut de gamme.

En plus de faire appel aux fans d'iPhone existants, Apple espère inciter les utilisateurs d'Android à passer à l'iPhone cette année. Une récente étude de marché suggère qu'Apple pourrait bénéficier de cette décision, car elle capitalise sur la tendance de la recharge universelle.

À quelques heures du lancement très attendu de l’iPhone 15, tous les regards sont tournés vers le Steve Jobs Theatre pour le plus grand événement Apple de l’année. Au fur et à mesure que l'événement se déroulera, nous vous présenterons les dernières mises à jour sur la nouvelle série d'iPhone et ses capacités de chargement USB-C.

Source : S Aadeetya, News18 Tech

