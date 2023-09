La pression continue pour les actions Apple

Les actions d'Apple Inc. ont subi deux jours consécutifs de baisse, marquant la pire performance en trois ans. Les experts du « Halftime Report », dont Josh Brown, Stephanie Link, Jim Lebenthal et Bill Baruch, se penchent sur les causes derrière la lutte d'Apple.

Selon le panel, plusieurs facteurs contribuent à la spirale descendante d'Apple. L’une des principales préoccupations concerne les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine. Alors que les deux plus grandes économies du monde continuent de s’engager dans une guerre commerciale, Apple, fortement dépendante du marché chinois, est prise entre deux feux. L'incertitude entourant les négociations commerciales et la possibilité d'une augmentation des droits de douane inquiètent les investisseurs quant aux bénéfices futurs d'Apple.

Outre la guerre commerciale, les ventes d’iPhone suscitent également des inquiétudes. Les analystes ont noté une baisse de la demande d'iPhone, notamment en Chine et sur d'autres marchés émergents. Cela pourrait être attribué à des facteurs tels qu'un ralentissement économique dans ces régions, une concurrence accrue et un manque d'innovation significative dans les modèles d'iPhone récents.

Les experts du « Halftime Report » affirment en outre que la récente baisse du marché boursier global a également eu un impact sur le cours de l'action Apple. Alors que les investisseurs deviennent plus prudents face aux incertitudes économiques mondiales, ils se retirent des valeurs technologiques comme Apple.

Malgré ces défis, les panélistes restent prudemment optimistes quant à l'avenir d'Apple. Ils estiment que les fondamentaux solides de l'entreprise, notamment la grande fidélité de sa clientèle et une activité de services en croissance, l'aideront à résister à la tempête. Cependant, ils soulignent l'importance de surveiller de près les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, car elles auront un impact significatif sur les performances d'Apple à l'avenir.

En conclusion, les actions Apple sont actuellement confrontées à des pressions importantes en raison des tensions commerciales, de la baisse des ventes d’iPhone et de la baisse globale du marché boursier. Même s'il reste des défis à relever, les experts suggèrent que les fondamentaux solides d'Apple pourraient aider à surmonter ces obstacles.

Définitions:

– Tensions commerciales : Conflits et désaccords entre pays concernant les politiques et pratiques commerciales pouvant entraîner des tarifs douaniers, des sanctions ou des restrictions sur les importations et les exportations.

– Droits de douane : taxes imposées sur les marchandises importées ou exportées pour réguler le commerce et protéger les industries nationales.

– Marché boursier : un marché sur lequel acheteurs et vendeurs négocient des actions, qui représentent la propriété de sociétés cotées en bourse.

