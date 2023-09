Apple s'apprête à dévoiler l'iPhone 15 : à quoi s'attendre

Le lancement annuel très attendu du produit Apple approche à grands pas, et tous les regards sont tournés vers le dévoilement de l'iPhone 15. Les rumeurs et les rapports suggèrent que la dernière itération de l'appareil phare d'Apple sera dotée d'une gamme de nouvelles fonctionnalités, notamment une fonctionnalité de type Android. port de chargement et zoom de la caméra amélioré. Toutefois, les analystes préviennent que ces ajouts pourraient contribuer à une hausse des prix pour les consommateurs.

Selon les analystes de Wedbush Securities, le prix des modèles d'iPhone 15 pourrait être d'environ 100 $ plus élevé que celui des précédentes gammes de smartphones d'Apple. Ce serait la première fois depuis des années que le géant de la technologie augmente les prix de ses iPhone. Le modèle de base, un iPhone 6.1 de 15 pouces avec 128 Go de stockage, pourrait commencer à 899 $, tandis que le plus grand iPhone 6.7 Plus de 15 pouces pourrait commencer à 999 $. Néanmoins, les consommateurs pourraient potentiellement trouver des prix réduits auprès des principaux opérateurs de téléphonie américains dans les mois suivant la sortie.

L’iPhone 15 devrait apporter plusieurs améliorations notables. Les analystes de Wedbush déclarent que l'appareil comportera une puce bionique A17 plus rapide, une durée de vie de la batterie améliorée, un port de chargement de type C, une technologie de caméra améliorée et des bords en titane. L’une des fonctionnalités les plus remarquables est le téléobjectif périscope de l’iPhone 15 Pro Max, qui améliore considérablement les capacités de zoom optique du téléphone. Avec un zoom optique 5x-6x, il offre le double du zoom du précédent iPhone 14 Pro. De plus, l’iPhone 15 adoptera probablement un port de chargement USB-C, similaire à ceux que l’on trouve dans les smartphones Android.

Décider de passer à l’iPhone 15 peut être difficile, surtout si vous possédez déjà un iPhone relativement récent, comme l’iPhone 12 ou un modèle ultérieur. Olivier Blanchard, directeur de recherche au cabinet de recherche technologique The Futurum Group, suggère que la décision devrait dépendre du type de téléphone que vous utilisez actuellement. Si vous possédez un modèle plus ancien, la nouvelle puce de l’iPhone 15, les fonctionnalités améliorées de l’appareil photo et le port USB-C pourraient constituer un pas en avant significatif. Cependant, si vous possédez un iPhone plus récent, le manque d’avancées révolutionnaires peut faire de conserver votre appareil actuel un choix raisonnable.

