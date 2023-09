Apple lancera l’iPhone 15 fabriqué en Inde lors de la première journée de vente mondiale

By

Apple prévoit de lancer l'iPhone 15, qui sera assemblé en Inde, le jour de ses débuts commerciaux mondiaux, selon des sources proches du dossier. Même si la majorité des iPhone 15 seront toujours produits en Chine, cette décision représente un changement significatif par rapport à la stratégie précédente d'Apple consistant à vendre principalement des appareils fabriqués en Chine. Cela met également en évidence les capacités de production croissantes de l'Inde et témoigne des efforts d'Apple pour réduire l'écart entre ses bases de fabrication indiennes et chinoises.

Apple, basé à Cupertino, a commencé la production de l'iPhone 15 dans une usine du Tamil Nadu, en Inde, le mois dernier. Cependant, de légers retards peuvent survenir en raison de goulots d'étranglement logistiques imprévus. Apple a augmenté la proportion d'iPhone assemblés en Inde, atteignant 7 % fin mars. Ce changement est le résultat des incitations financières du Premier ministre indien Narendra Modi visant à stimuler la fabrication locale et de la nécessité pour Apple de diversifier sa production au-delà de la Chine, dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

L'iPhone 15 devrait être la mise à jour la plus importante de l'appareil en trois ans, avec des mises à niveau du système de caméra et un processeur amélioré de trois nanomètres dans les modèles Pro. Cette nouvelle gamme joue un rôle essentiel dans la relance des ventes d'Apple, la société ayant signalé une baisse de ses ventes pour le troisième trimestre consécutif en raison de la faible demande des consommateurs sur des marchés clés tels que les États-Unis, la Chine et l'Europe.

Apple a également étendu sa présence en Inde, ouvrant ses premiers magasins dans le pays cette année. Le marché indien est considéré à la fois comme une opportunité de vente au détail et comme une base de production importante pour les gadgets Apple à long terme. Au cours du trimestre se terminant en juin, les ventes d'iPhone en Inde ont connu une croissance à deux chiffres, atteignant un nouveau sommet.

D'autres fournisseurs Apple en Inde, tels que Pegatron Corp et une usine de Wistron Corp qui sera bientôt rachetée par Tata Group, devraient également commencer à assembler l'iPhone 15.

Sources : Bloomberg News